Man maakt een miljoen euro buit via datingsites: 'Vertelde allemaal onzin'

Meer dan een miljoen euro, dat is het bedrag dat Dennis B. (43) uit Tilburg heeft buitgemaakt met het oplichten van mensen via datingwebsites. Hij deed zich voor als vrouw en vroeg mannen om geld. Al dat geld ging op aan zijn gokverslaving. "Ik ben doorgeslagen", zei B. woensdag in de rechtbank in Breda.

Dit soort sites zijn toegestaan als ergens op de site vermeld staat dat het om neppe profielen gaat. Als dat voor de bezoeker niet duidelijk is, kan er sprake zijn van misleiding.

De advocaat van de Tilburger benadrukte dat de bezoekers van de sites konden weten dat de profielen van de vrouwen niet echt waren. "Heel veel mensen lezen de algemene voorwaarden niet, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet hadden kunnen weten."

Maar na een aantal maanden vond B. dat hij te weinig verdiende. "Dus toen heb ik mijn eigen website opgezet: lovetour.nl. Ik heb mensen van die andere site naar mijn site gehaald. En zo kreeg ik veel meer geld voor het chatten", legde hij uit.

In 2012 werkte B. als beveiliger in de horeca, maar dat was hij beu. Hij googelde hoe hij vanuit huis geld kon verdienen. Zo werd hij chatoperator op een datingwebsite. Zelf noemt hij het een 'adult only site', want er waren geen fysieke afspraakjes. Op deze site moest hij vanuit neppe vrouwenprofielen chatten met mannen die daarvoor betaalden. Hij kreeg per berichtje een paar cent.

Onzinverhalen om geld te krijgen

B. deed zich tussen 2013 en 2017 voor als Stella, Gina, Joke en nog veel meer vrouwen. Mannen werden verliefd op deze fictieve dames en van die gevoelens wist B. gebruik te maken: "Ik had het idee dat zij niet zoveel waarde hechtten aan geld. Toen ben ik ze om geld gaan vragen. Ik vertelde allemaal onzinverhalen om geld te krijgen."

Zeker twaalf mannen maakten behoorlijke bedragen over die opliepen tot in de tonnen. Een groot deel ging naar zogenoemde katvangers, mannen waarvan B. toegang vroeg tot hun bankrekeningen. "Ik heb die mensen om toestemming gevraagd. Ik heb ze niet onder druk gezet", zegt B. daarover. Al wist hij wel dat deze mannen waarschijnlijk verliefd waren op zijn personage.

In 2017 deed de politie een inval bij B. thuis en nam ze onder andere zijn computer en een aantal goudklompjes in beslag. Hij had het goud gekocht zodat hij zijn geld niet kon vergokken: "Toen besefte ik wat er was gebeurd. Ik heb mezelf in de spiegel aangekeken en gezegd dat ik mijn geld niet meer zo wil verdienen. Mijn site heb ik binnen enkele weken offline gehaald."

Nog steeds gokverslaafd

We zijn nu een heel aantal jaar verder, maar met B. gaat het niet beter. Hij heeft geen werk en geen relatie, maar nog wel een gokverslaving. Ook is hij een tijdje verslaafd geweest aan de sterke pijnstiller oxycodon: "Ik haal weinig plezier uit het leven en ik ben mijn sociale contacten kwijt. Ik leef nu van dag tot dag.""

De officier van justitie gaf aan dat het om een oude zaak gaat, maar ook om een ernstige zaak: "De slachtoffers zijn kwetsbaar en in dit soort zaken, weet ik, dat er schaamte is. Dat hoeft niet, want het kan iedereen overkomen. En voor je het weet ben je een hoop geld kwijt."

Voor elk slachtoffer eist de officier een celstraf van drie maanden en dat komt uit op drie jaar in totaal. Omdat de zaak zo oud is, wordt daarvan een jaar voorwaardelijk geëist. Ook wordt om schadevergoedingen voor de slachtoffers gevraagd. "En een proeftijd van twee jaar omdat ik zorgen heb. Ik hoor nog niet echt verbetering bij meneer", gaf de officier aan. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

