Nieuwe naam voor Guus Meeuwis Tributeband, na overleg met zíjn management

De Guus Meeuwis Tributeband krijgt, in samenspraak met het management van Guus Meeuwis, een andere naam. De Nuenense tributeband, die in 2025 bekend

werd door hun deelname aan het programma The Tribute: Battle of the Bands van SBS6, gaat voortaan verder als ‘Kedeng!, een tribute aan Guus'. Die naam moet verwarring met de 'echte Guus' voorkomen.

Je moet goed kijken als je Wouter van Aert op het podium ziet staan en hoort zingen. De zanger van de voormalige Guus Meeuwis Tributeband heeft zowel qua uiterlijk als sound veel weg van de populaire zanger. "Ik kreeg zo vaak te horen dat ik op Guus lijk, dat ik dacht: hier moet ik iets mee doen", vertelt Van Aert. Met bevriende muzikanten die hij kende van andere bands vormde hij de elfkoppige Guus Meeuwis Tributeband. De frontman stak er samen met zijn zangcoach veel tijd in om zijn stem zoveel mogelijk op die van de 'echte Guus' te laten lijken. "Eén van de criteria van een tributeband vind ik toch wel dat je erop moet lijken", zegt Van Aert. "Guus beweegt zijn mond tijdens het zingen bijvoorbeeld op een bepaalde manier: hij beweegt voornamelijk de onderkant terwijl de bovenkant redelijk strak blijft. Die techniek pas ik ook toe."

Maar zich voordoen als de echte Guus, dat is volgens hem zeker niet de bedoeling. "We willen niks jatten", verzekert hij. "We communiceren zelf heel duidelijk dat het gaat om een tributeband. Ons doel is om de muziek van Guus bij zoveel mogelijk mensen onder te aandacht te houden."

"Er staat wel 'tributeband' bij maar dat is kennelijk niet altijd even duidelijk."

Toch blijkt het niet voor iedere bezoeker van een festival of concert altijd even duidelijk dat niet de echte Guus Meeuwis, maar een tributeband op het programma staat. "We krijgen af en toe te horen dat er wel eens verwarring ontstaat over onze naam op een festivalposter. Er staat wel 'tributeband' bij, maar dat is kennelijk niet altijd even duidelijk, waardoor bezoekers het verkeerd kunnen interpreteren." En dat laatste willen ook Van Aert en zijn bandleden niet. "Dan denken mensen dat ze naar Guus gaan kijken en dan zien ze ons staan... Daarbij heeft Guus Meeuwis jarenlang zorgvuldig aan zijn naam gebouwd en dat respecteren we. Wij zijn er later bijgekomen, dus wij passen ons nu aan."

De bandleden van 'Kedeng!' (foto: Floortje Steigenga).