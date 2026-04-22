Appartementje in Den Bosch voor 5800 euro per maand, wel alleen voor expats

Het lijkt wel een grap: een appartement van 78 vierkante meter voor 5800 euro per maand. Toch is het de werkelijkheid in Den Bosch. Vlak bij het station, op de Statenlaan, is vorige week namelijk een ‘luxe gemeubileerd’ 4-kamerappartement op de markt gekomen voor die huurprijs.

Ook op Facebook is het appartement terug te vinden in een groep waar woningen worden aangeboden. En daar stromen de reacties binnen. Mensen reageren vol verbazing: "Inclusief gas, licht, stookkosten, boodschappen en een mooie vakantie", schrijft Marja.

"Is dit voor het hele gebouw", vraagt Jeroen zich af. Chris denkt dat het bedrijf een nulletje te veel heeft getypt, maar Ibbi vreest het ergste: "5800 euro... kansloos verhaal dit."

Opvallend appartementje

Het appartement springt er meteen uit als je naar het huuraanbod in de stad kijkt. Niet vanwege het uitzicht, de locatie of het grote woonoppervlakte, maar vooral door de huurprijs - waar je ook een flinke hypotheek van zou kunnen betalen.

Volgens het verhuurbedrijf is het appartement bedoeld voor zogeheten ‘corporate housing’. Dat betekent dat de woning alleen beschikbaar is voor bedrijven die huisvesting zoeken voor medewerkers of expats. Particulieren zullen het 'paleisje' dus aan zich voorbij moeten laten gaan.

De toekomstige bewoner krijgt voor het geld wel een 'exclusief en volledig gemeubileerd 4-kamerappartement in het hoogwaardige nieuwbouwcomplex Palazzo, met parkeerplaats'. En alles staat voor je klaar, zelfs je bed is al voor je opgemaakt. Je hoeft alleen nog maar je koffers uit te pakken.