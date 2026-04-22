Appartementje in Den Bosch voor 5800 euro per maand, wel alleen voor expats
Het lijkt wel een grap: een appartement van 78 vierkante meter voor 5800 euro per maand. Toch is het de werkelijkheid in Den Bosch. Vlak bij het station, op de Statenlaan, is vorige week namelijk een ‘luxe gemeubileerd’ 4-kamerappartement op de markt gekomen voor die huurprijs.
Ook op Facebook is het appartement terug te vinden in een groep waar woningen worden aangeboden. En daar stromen de reacties binnen. Mensen reageren vol verbazing: "Inclusief gas, licht, stookkosten, boodschappen en een mooie vakantie", schrijft Marja.
"Is dit voor het hele gebouw", vraagt Jeroen zich af. Chris denkt dat het bedrijf een nulletje te veel heeft getypt, maar Ibbi vreest het ergste: "5800 euro... kansloos verhaal dit."
Opvallend appartementje
Het appartement springt er meteen uit als je naar het huuraanbod in de stad kijkt. Niet vanwege het uitzicht, de locatie of het grote woonoppervlakte, maar vooral door de huurprijs - waar je ook een flinke hypotheek van zou kunnen betalen.
Volgens het verhuurbedrijf is het appartement bedoeld voor zogeheten ‘corporate housing’. Dat betekent dat de woning alleen beschikbaar is voor bedrijven die huisvesting zoeken voor medewerkers of expats. Particulieren zullen het 'paleisje' dus aan zich voorbij moeten laten gaan.
De toekomstige bewoner krijgt voor het geld wel een 'exclusief en volledig gemeubileerd 4-kamerappartement in het hoogwaardige nieuwbouwcomplex Palazzo, met parkeerplaats'. En alles staat voor je klaar, zelfs je bed is al voor je opgemaakt. Je hoeft alleen nog maar je koffers uit te pakken.
Flink duurder dan bij de buren
Wie de prijs naast die van appartementen in de buurt legt, zal toch twee keer met de ogen knipperen. In hetzelfde gebouw werd in oktober vorig jaar een appartement van 94 vierkante meter aangeboden voor 2250 euro per maand.
En ook om de hoek liggen de bedragen een stuk lager. Zo leg je in de Jonkerstraat 1595 euro per maand neer voor een appartement van 74 vierkante meter. Heb je meer ruimte nodig dan kun je op de Onderwijsboulevard voor 1825 euro terecht in een huurwoning van 89 vierkante meter.
Aan de overkant van het water op de Bordeslaan is ook een appartement beschikbaar: hier kan je voor 2150 euro per maand, exclusief servicekosten, royaal genieten van een oppervlakte van 110 vierkante meter.
'Huurprijs marktconform'
Volgens het verhuurbedrijf is de huurprijs van het appartement op de Statenlaan 'marktconform vastgesteld op basis van het hoogwaardige opleverniveau, de volledige inrichting en het all-in karakter van de woning'.
Op de vraag hoe ze precies op het maandbedrag zijn gekomen, willen het bedrijf tegenover Omroep Brabant geen antwoord geven. "Dat is een goeie vraag, maar ik ga er geen antwoord op geven", zegt een medewerker.
Voor onverwachte kosten kom je in elk geval niet te staan. De huurprijs is inclusief water, elektriciteit en internet: "Ook alle nutsvoorzieningen zijn volledig bij de huurprijs inbegrepen, waardoor je als huurder profiteert van maximale duidelijkheid en gemak zonder aanvullende kosten."
Strenge voorwaarden
Mocht je het op zijn zachtst gezegd niet geringe maandbedrag voor het appartement over hebben, dan moet je wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Behalve dat het appartement alleen is bedoeld voor expats, is de minimale huurperiode een halfjaar en mogen er maximaal twee tot drie personen in het appartement wonen.
Voor gezinnen is het alleen mogelijk om in het appartement te trekken wanneer de huurovereenkomst door een bedrijf wordt afgesloten.