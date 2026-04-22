Selectie PSV gaat voor topper tegen Ajax naar Ibiza, even op vakantie

Keeper Nick Olij maakt donderdag zijn debuut voor PSV in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat bevestigde Peter Bosz woensdag op de persconferentie in de aanloop naar deze wedstrijd. Ook liet de coach weten dat de selectie, inclusief de coach, na het duel met Zwolle een weekend op vakantie gaat.

PSV speelt deze week op donderdag, dat heeft te maken met de politie-inzet rond Koningsdag. De Eindhovenaren kampen met een hoop twijfelgevallen in de selectie, zoals Sergiño Dest en Anass Salah-Eddine, maar Peter Bosz gaf woensdag alvast één naam van zijn opstelling prijs. "Ik laat Nick Olij tegen PEC Zwolle keepen", zei hij.

"Hij heeft een heel ongelukkig seizoen, waarbij hij in de voorbereiding geblesseerd raakte en ook de tweede keer dat hij mocht spelen, raakte hij vlak daarvoor geblesseerd. Het is een belangrijke gozer in de kleedkamer, omdat hij een van de weinigen is die zijn mond opentrekt voor de wedstrijd." En dus gunt Bosz de keeper nu zijn debuut bij PSV onder de lat.

Ibiza wacht

Na de wedstrijd van donderdagavond gaat de selectie een weekend weg: hoogstwaarschijnlijk is Ibiza de bestemming voor de groepsreis. "Het komt nu wel goed uit", zei Bosz. "Ik had ze eigenlijk een paar dagen vrij gegeven, maar de jongens hadden behoefte om samen wat te doen. En ik ben verplicht mee te gaan."

De trip naar Ibiza betekent volgens de trainer niet dat PSV de daaropvolgende wedstrijd tegen Ajax, in Amsterdam op 2 mei, niet meer serieus neemt: "Ik ben blij als het seizoen voorbij is. Dan kan ik lekker in mijn zwembroek aan het strand liggen. Maar zo ver is het nog niet. We hebben met elkaar afgesproken dat we de laatste wedstrijden willen winnen." De selectie moet dinsdagochtend weer terug zijn, dan staat er een openbare training in het Philips Stadion gepland.

Maar natuurlijk kan Bosz op het Spaanse eiland ook al in zijn zwembroek liggen. "Ik vind het geweldig", zegt hij. "Ik kijk hier het hele jaar naar uit." Maar vooroplopen in de polonaise zal de 62-jarige coach niet. "Ik ben vooral toeschouwer", zegt hij veelbetekenend.