Grandslamwinnaar Marin Cilic (37) naar Libéma Open in Rosmalen

Tennisser Marin Cilic is dit jaar een van de deelnemers aan het Libéma Open in Rosmalen. De Kroaat won in het verleden onder meer de US Open en stond in de finale van Wimbledon en de Australian Open.

Het grastoernooi Libéma Open wordt van zaterdag 6 tot zondag 14 juni bij het Autrotron in Rosmalen gespeeld. Bij de mannen is Marin Cilic één van de blikvangers. De inmiddels 37-jarige Kroaat won 21 titels in zijn carrière. In 2014 won hij zijn eerste en enige Grand Slam-toernooi, de US Open.

Naast Cilic doen ook top 10-spelers Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev mee aan het toernooi. Ook is onder meer de Nederlander Tallon Griekspoor (winnaar in 2023) te bewonderen op het Rosmalense gras.

Bij de vrouwen won vorig jaar de Belgische Elise Mertens. Zij heeft al aangekondigd haar titel te gaan verdedigen. Suzan Lamens is als nummer één van Nederland ook van de partij in Rosmalen.