Europese techconcerns lobbyen voor sterkere sector: ASML voorop

ASML is van plan om samen met andere Europese technologiebedrijven te lobbyen voor een sterkere techsector in de Europese Unie. Volgens de top van de Veldhovense chipmachinemaker is het een 'enorme rode vlag' dat slechts 1 procent van alle apparatuur die ASML verkoopt naar Europese klanten gaat.

"ASML zal daarbij optrekken met Airbus, Nokia, Ericsson, SAP en Siemens", zei topman Christophe Fouquet op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Ze zijn volgens Fouquet van plan samen 'ideeën aan te dragen en verzoeken te doen' voor een sterkere technologiesector in Europa. Fouquet zei ook dat ASML meer verantwoordelijkheid voelt om Nederland, de Europese Commissie en invloedrijke landen als Frankrijk en Duitsland te wijzen op het belang van een sterk 'ecosysteem' rondom de chipsector.

Werk buiten Nederland

Het Veldhovense bedrijf is de enige maker van 's werelds meest geavanceerde lithografiemachines waarmee chips worden gemaakt. Maar de grootste chipmakers zelf zitten vooral in de Verenigde Staten en Azië. Dat betekent dat een bedrijf als ASML steeds meer de druk voelt om werk buiten Nederland te verrichten, meldde de top van het bedrijf op de aandeelhoudersvergadering.

Marktaandeel verdubbelen

De Europese Unie voerde bijna drie jaar geleden een Europese chipverordening in, die het landenblok een grotere rol moet geven in de wereldwijde chipsector. Een van de doelen is om het marktaandeel van in de EU gemaakte chips te verdubbelen tot 20 procent in 2030. Maar op die ambitie kwam kritiek, onder andere omdat het onrealistisch was en te breed geformuleerd. EU‑landen riepen vorig jaar op tot een aanpassing van de chipverordening, met meer focus op innovatie en een betrouwbare aanvoer van chips.