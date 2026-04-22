Nieuwe busremise in Helmond biedt oplaadplek voor 50 elektrische bussen

Helmond krijgt een nieuwe busremise. Op een perceel aan de Engelseweg, waar nu nog een metaalbedrijf gevestigd is, bouwt de provincie Noord-Brabant een remise waar straks ongeveer vijftig elektrische bussen kunnen opladen. Met de remise wil de provincie het busvervoer in het zuidoosten van Brabant de komende jaren laten groeien.

De grotere busremise wordt gebouwd op een nieuwe plek, omdat op de plek van de huidige remise in Helmond woningbouw staat gepland. De remise moet gereed zijn voordat in de zomer van 2029 duidelijk is wie het busvervoer in de regio Zuidoost-Brabant mag gaan uitvoeren.

Het vinden van de nieuwe locatie was niet eenvoudig vanwege onder meer de drukte op het stroomnet, stelt gedeputeerde Stijn Smeulders. Hij noemt de nieuwe remise een "mijlpaal voor de groei van ons openbaar vervoer". "Zeker in een tijd van netcongestie is een goede remise waar elektrische bussen kunnen opladen van groot belang", vindt hij. Op deze locatie zat tot voor kort een metaalbedrijf, er is dus een zware stroomaansluiting, meldt de provincie.

Geld besparen

Brabant realiseerde eerder ook al een remise in Breda en kocht er een in Uden. Volgens Smeulders helpt dat bij de aanbesteding van het busvervoer. "Wie de nieuwe concessiehouder ook wordt: je bent verzekerd van een goede remise. Het is bovendien goedkoper dan het huren van een remise. Het geld dat we op deze manier besparen, kan rechtstreeks naar extra openbaar vervoer in de regio."

De nieuwe busremise in Helmond komt aan de Engelseweg. Behalve laadplekken komt daar een werkplaats en kunnen bussen er ook worden schoongemaakt. Vanwege de voorspelde groei van ​de Brainportregio wordt nu al gekeken hoe het openbaar vervoer het beste kan worden aangepast om de duizenden werknemers naar hun werk te vervoeren.

De Helmondse wethouder Martijn de Kort is blij met de nieuwe remise: "De Brainportregio groeit enorm. Dat levert een uitdaging op als het gaat om bereikbaarheid."