Uitje bij Eindhoven Airport: lekker luisteren naar het lawaai van een F-35

Eindhoven Airport heeft deze week een aantal bijzondere gasten op visite. Zes F-35 gevechtsvliegtuigen trainen van maandag tot en met donderdag vanaf het militaire gedeelte van het vliegveld. Dat trekt veel liefhebbers van het zware lawaai van de vliegtuigen naar de spottersplek. "Wij houden van dit geluid."

"Wij houden van dit geluid." Alex de Groot is met zijn twee zonen speciaal uit Gouda komen rijden en blijft de hele dag staan. Een fototoestel en scanner waarop de verkeerstoren te horen is bij de hand.

Jos en Bep staan allebei met een verrekijker aan de hek van het vliegveld gekluisterd. Ze waren vanochtend precies op tijd om het vertrek van de zes vliegtuigen mee te maken. "Een kippenvelmoment", noemt Bep het. De twee genieten zichtbaar van het lawaai dat de toestellen produceren en ze zijn niet de enige.

Drukker dan normaal

"Je moet de kracht van die toestellen zien en horen." Gerard Vlemminx is met zeven maten dagelijks te vinden op de bankjes van de spottersplek. Hij is duidelijk fan van van de F-35, getuige het petje op zijn hoofd. Hij geniet al drie dagen van het opstijgen en landen van de vliegtuigen. "Alles is mooi aan die vliegtuigen, het geluid, eigenlijk alles. Daarom zitten wij ook hier."

Zijn vrienden, die op een na ook allemaal een petje dragen, zijn het roerend met hem eens. Henk Koolen: "De snelheid, het geluid, wat ze kunnen met dat ding is gewoon abnormaal." Hij ziet dat het door de komst het aanmerkelijk drukker is dan normaal met liefhebbers.

Uitzonderlijk

Dat de Koninklijke Luchtmacht vijf dagen lang met zes F-35's vanaf vliegbasis Eindhoven opereert is tamelijk uitzonderlijk. Wel maken de straaljagers die normaal vanaf vliegbasis Volkel vliegen regelmatig een start en landing in Eindhoven. Dat ze er ook 'overnachten' gebeurt niet zo vaak. De toestellen voeren twee maal daags een oefenvlucht uit. Vrijdag vertrekken ze voor het laatst vanaf Eindhoven.

Plane-nerd

Isaam Msellek komt nog gauw even kijken voor hij naar zijn werk bij ASML gaat. Hij heeft net nog oordoppen van drie euro aangeschaft. "Ik was hier gisteren ook. Toen ging het zo hard dat ik mijn handen op mijn oren moest houden toen ze opstegen en kon ik niet meer filmen." Hij is vaker op spottersplekken en noemt zichzelf een 'plane-nerd'. "Maar ik ben bang van vliegen", voegt hij er lachend aan toe.

De dertienjarige Aidan de Groot heeft daar geen last van. "Ik wil later F-35 piloot worden." Hij is heel blij dat het juist nu meivakantie is. Hij heeft de afgelopen al driehonderd foto's gemaakt van het gevechtsvliegtuig. De mooiste? "Eentje met een vlam die er aan de achterkant uitkomt."