Vannacht een verhoogde kans om vallende sterren te zien

Vandaag om 21:30 • Aangepast vandaag om 22:01
Archieffoto: Erwin Kooij
Wie vallende sterren wil zien, heeft woensdagavond en -nacht een grotere kans dan normaal om ze te spotten. Tussen tien uur 's avonds en drie uur 's nachts trekt de zogenoemde Lyriden-meteorenzwerm over en vallen er zo'n achttien sterren per uur.

Florence van der Molen

Een vallende ster, ook wel een meteoor genoemd, is een lichtspoor dat ontstaat wanneer een stukje ruimtepuin (een meteorïde) met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde binnenkomt. Door de wrijving met luchtdeeltjes wordt het materiaal extreem heet en gaat het gloeien.

De Lyriden-meteorenzwerm is relatief klein en elk jaar rond deze periode zichtbaar. "Jaarlijks kruisen dezelfde stofwolken de ruimte, dus we weten wanneer we de zwerm kunnen verwachten", legt Urijan Poerink van sterrenwacht Halley in Heesch uit. In augustus en december zijn er meteorenzwermen die een stuk groter zijn.

Lichtspoor
Volgens Poerink is er deze nacht een verhoogde kans om ze te zien. "Ze kunnen overal verschijnen, maar het kan zijn dat je niets ziet."

De vallende sterren zijn alleen goed te zien met het blote oog als de lucht helder is. Volgens Weerplaza is dat in Brabant deze avond en nacht het geval. Poerink: "Ga buiten zitten en kijk omhoog." Hij raadt aan om een plek te zoeken met vrij zicht op de hemel. Wie extra moeite wil doen, kan het beste naar het buitengebied gaan. "Als het een beetje meezit, kun je dan een sterretje zien."

Pikkedonker
Het helpt daarbij om in het pikkedonker te zitten. "Maar de meeste mensen zitten niet in die situatie, maar in hun achtertuin. In de praktijk kan het dan zwaar tegenvallen met de sterren." De vallende sterren komen niet uit één vaste richting en kunnen overal aan de hemel verschijnen. "Hoe meer vrij zicht om je heen, hoe beter."

Zelf gaat Poerink vannacht trouwens niet kijken. "Ik neem deze zwerm vaak waar", zegt hij. "We werken tegenwoordig met camerasystemen die de hemel fotograferen, dus we hoeven niet meer te kijken."

