Tijn scoort wereldgoal vanaf eigen helft: 'Denk dat ik zondag in basis sta'

Hij probeerde het dit seizoen al vaker, maar dit weekend lukte het Tijn van Eindhoven (18): hij maakte zaterdag een wereldgoal. De middenvelder van Essche Boys JO19 scoorde de 1-1 tegen Margriet JO19-2. "Ik denk niet dat je dit vaak ziet in het amateurvoetbal", zegt de maker van de goal trots.

Het was zaterdag Margriet dat op voorsprong kwam, maar lang konden de Ossenaren niet genieten van de 1-0 voorsprong. Vanaf de aftrap na de 1-0 werd de bal een stukje naar achter getikt, waarna Tijn richting het Margriet-doel schoot. Zonder te stuiteren viel de bal tegen de touwen. Een wereldgoal die hem applaus opleverde van de toeschouwers en spelers in Oss.

"Ik kijk altijd bij de aftrap of de keeper ver van zijn doel staat. Dit keer was dat het geval en het paste precies. Het is overigens niet zo dat het bij onze club alleen maar over die goal ging hoor. We verloren namelijk met 5-1", zegt Tijn.

Keepers gewaarschuwd, want Tijn wil het kunstje graag nog eens herhalen. "Dit seizoen probeerde ik het al twee keer eerder, die pogingen gingen naast. En als ik de kans krijg, doe ik het weer. Mijn carrière is nog jong, ik kan er misschien wel meer scoren."

Tijn speelt wekelijks bij het hoogste jeugdelftal van Essche Boys, maar zit komende zondag ook bij het eerste elftal. "Nee, de hoofdtrainer heeft me na mijn goal nog niet geappt. Maar ik denk dat ik zondag wel in de basis sta", zegt hij lachend.