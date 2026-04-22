Waarschuwing voor nepklusjesmannen in en rond Breda: tot 1000 euro kwijt

Voor een klusje van twintig euro uiteindelijk honderden tot wel duizend euro moeten betalen: het overkomt mensen in Etten-Leur, Breda en omgeving. Volgens de politie zijn daar woensdag oplichters actief die zich voordoen als Engelse klusjesmannen van een schoonmaakbedrijf.

De zogenaamde 'klusjesmannen' bellen aan en bieden goedkoop, voor twintig euro, werk aan, maar laten de prijs tijdens of na de klus flink oplopen.

De politie roept mensen op om niet met deze klusjesmannen in zee te gaan. Wie ze aan de deur krijgt, wordt gevraagd dit te melden via 0900-8844 en daarbij ook signalementen, kleding en eventueel het voertuig door te geven.