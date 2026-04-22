Bezoekersgrens Efteling in zicht en cadeaus voor B&W: dit gebeurde vandaag

De grens van het aantal bezoekers voor de Efteling is in zicht, burgemeesters en wethouders krijgen de meest uiteenlopende geschenken en PSV-keeper Nick Olij debuteert donderdag tegen PEC Zwolle: dit is het nieuws dat je woensdag gelezen moet hebben

De Efteling heeft vorig jaar opnieuw bijna 5 miljoen bezoekers ontvangen. Het sprookjespark blijft daarmee net onder de grens van 5 miljoen die in de natuurvergunning staat. Als de groei doorzet, bereikt de Efteling in 2026 waarschijnlijk de limiet. Dan dreigt een boete of zelfs tijdelijke sluiting. Om ruimte te creëren stopte het park daarom met parkeerabonnementen, schoolreisreserveringen en bedrijfsevenementen. Lees hier het hele verhaal:

Lees ook Bijna 5 miljoen bezoekers voor Efteling, grens in zicht

Van pannenkoekenmix tot exclusieve voetbalkaartjes: Brabantse burgemeesters en wethouders krijgen de meest uiteenlopende geschenken van bedrijven en burgers. Omroep Brabant dook in de registers en vond alles: een bus Pringles voor een wethouder in Maashorst, appel- en vijgenbomen in Zundert, en skyboxkaartjes voor PSV-wedstrijden in Eindhoven en Breda. Check het hier .

Lees ook Van pannenkoekenmix tot Pringles: deze geschenken kregen bestuurders

PSV-keeper Nick Olij maakt donderdag zijn debuut tegen PEC Zwolle. Coach Peter Bosz gunde de keeper eindelijk zijn kans na een ongelukkig seizoen vol blessures. Direct na de wedstrijd vertrekt de hele selectie, inclusief Bosz, voor een weekend naar waarschijnlijk Ibiza. " Lees hier het artikel:

Lees ook Selectie PSV gaat voor topper tegen Ajax naar Ibiza, even op vakantie

Een Tilburgse man maakte ruim een miljoen euro buit door zich voor te doen als vrouw op datingsites. Dennis B. (43) chatte vanuit nepprofielen met mannen en vroeg ze om geld met verzonnen verhalen. Minstens twaalf mannen werden verliefd en maakten bedragen over die opliepen tot in de tonnen. Al het geld ging op aan zijn gokverslaving. Lees zijn verhaal hier: