Razendsnelle vlammenzee verwoest woonboerderij met rieten kap in Zeeland

In een woonboerderij aan de Graspeel in Zeeland is woensdagavond brand uitgebroken. Het vuur greep razendsnel om zich heen waardoor de boerderij niet meer te redden viel. Bij de brand raakte niemand gewond.

Op het moment dat de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Volgens omstanders verspreidde het vuur zich razendsnel.

Iets voor half twaalf kwam de eerste melding binnen bij de hulpdiensten. De brandweer schaalde meteen groots op en vertrok met meerdere eenheden naar de brand. Ook een gespecialiseerd rietdakteam werd ingezet.

Huisdieren op tijd uit huis gehaald

Er is met man en macht geprobeerd om het vuur onder controle te krijgen maar de boerderij kon niet meer gered worden. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een huis vlakbij.

Bij de brand raakte niemand gewond, ook enkele huisdieren konden op tijd uit het huis gehaald worden. De brandweer gaf iets na half twee het sein brandmeester.

Er wordt nog wel nageblust. In de omgeving kan daardoor sprake zijn van rookoverlast, het advies is om deuren en ramen in de omgeving gesloten te houden.