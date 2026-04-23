Afrit Bergen op Zoom dicht nadat vrachtwagen kantelt op A4

Vandaag om 07:18 • Aangepast vandaag om 07:48
Gekantelde vrachtwagen op de A4, afrit Bergen op Zoom dicht (foto's: Rijkswaterstaat).
Op de A4 richting de Belgische grens is een vrachtwagen gekanteld, daarom is de afrit Bergen op Zoom dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Redactie

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Door het ongeval loopt het verkeer vertraging op, rond half acht staat er drie kilometer file. Het verkeer kan keren bij de  af- en toerit Bergen op Zoom-Zuid.

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren om de vrachtwagen te bergen en het wegdek schoon te krijgen. 

