Afrit Bergen op Zoom dicht nadat vrachtwagen kantelt op A4

Op de A4 richting de Belgische grens is een vrachtwagen gekanteld, daarom is de afrit Bergen op Zoom dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Door het ongeval loopt het verkeer vertraging op, rond half acht staat er drie kilometer file. Het verkeer kan keren bij de af- en toerit Bergen op Zoom-Zuid.

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren om de vrachtwagen te bergen en het wegdek schoon te krijgen.