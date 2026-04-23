Man (61) komt om in kaasfabriek: bedrijf krijgt 125.000 euro boete

Een kaasbedrijf in Kaatsheuvel krijgt een boete van 125.000 euro voor een ongeval waarbij een 61-jarige werknemer in 2023 om het leven kwam. Het kaasverwerkingsbedrijf zou ‘onvoldoende zorg hebben gedragen voor de veiligheid van medewerkers’, vindt het Openbaar Ministerie (OM).

Het gaat om een fabriek van het concern Uniekaas. Daar wordt kaas geproduceerd, gerijpt, gesneden, verpakt en gedistribueerd. Eind oktober 2023 kwam de man vast te zitten tussen een kaas-stellage, die tussen de 1400 en 1500 kilo weegt, en een deur. De man overleed als gevolg van de beklemming.

Het OM neemt dat het bedrijf zeer kwalijk. “Tijdens het ongeval was het slachtoffer alleen aan het werk en er was geen toezicht op zijn werkzaamheden. Ook was hij onvoldoende voorgelicht over de werkwijze voor het betreden van de rijpingsruimte”, meldt het OM na onderzoek van de arbeidsinspectie.

Na het ongeval heeft de kaasproducent maatregelen genomen om dit soort ongevallen te voorkomen, meldt het OM donderdag. De rijpingsruimte is bijvoorbeeld niet meer in gebruik.