Motorrijder aangereden in Sint Anthonis, andere bestuurder rijdt door

Een motorrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis. De bestuurder van het voertuig die de man aanreed, is na het ongeval doorgereden.

De man op de motor werd van achter aangereden. Wat voor voertuig de aanrijding veroorzaakte, is nog niet helemaal duidelijk.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Ook zoekt de politie naar getuigen die iets hebben gezien wat te maken heeft met het ongeval.