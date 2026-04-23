Motorrijder aangereden in Sint Anthonis, toch geen doorrijder

Vandaag om 10:36 • Aangepast vandaag om 14:02

Een motorrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis. Aanvankelijk werd gemeld dat de bestuurder van het voertuig die de man aanreed, na het ongeval doorreed. Uit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is, meldt de politie donderdagmiddag.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Ook zoekt de politie naar getuigen die iets hebben gezien wat te maken heeft met het ongeval.

  • Motorrijder van achteren aangereden (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
