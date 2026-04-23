Auto mist net een huis in Waalwijk en komt tot stilstand in tuin

Een vrouw is donderdagmorgen op de Wilhelminastraat in Waalwijk met haar auto van de weg geraakt. De auto reed eerst door een plantsoen en schoot daarna rakelings langs een huis om daar in de tuin tot stilstand te komen. De vrouw raakte lichtgewond.

De vrouw werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Om de auto uit de tuin te krijgen, waren twee takelwagens nodig. Eentje om de auto op te tillen, de ander om te zorgen dat de auto het huis niet raakte.

Tijdens het bergen van de auto was de weg even volledig afgesloten.