Achter de gevel van dit huis in Waalwijk schuilt een verrassing

Een vrijstaand huis uit 1875 aan de Loeffstraat in Waalwijk staat te koop. Judith en haar man Gerben vielen jaren geleden als een blok voor het karakteristieke huis. “Als je binnenstapt, denk je meteen: wauw.”

Lisa Hoogmoet

Voor Judith was het gevoel meteen goed toen ze het huis voor het eerst zag. Vooral de combinatie van oud en nieuw sprak haar aan. “Je hebt de knusse sfeer van vroeger, met balken aan het plafond. Het was vroeger het huis van de huishoudster van nummer vier.” Die sfeer is ook in het nieuwere deel van de woning teruggebracht. Daardoor voelt het volgens haar niet alsof de woning uit twee losse delen bestaat. Alles is op elkaar afgestemd. Verrassing achter de poort

Wat bezoekers volgens Judith het meest verrast, ligt niet direct aan de voorkant. “Zoals gebruikelijk in Brabant kom je achterom. Zodra mensen bij ons door de poort stappen, zeggen ze: jeetje, zit dit er nog achter? Dat verwacht je niet aan de voorkant.”

Ook binnen is het contrast groot. “Aan de voorkant denk je: het is een oud pand. Maar van binnen is het gewoon netjes en strak. Je kunt er zo in.” De woning heeft een woonoppervlakte van 218 vierkante meter, vijf slaapkamers en twee badkamers en beschikt over energielabel C. In de tuin staat bovendien een multifunctioneel bijgebouw, dat geschikt is als kantoor, gastenverblijf of mantelzorgwoning. Veel mogelijkheden

Volgens Judith is het huis geschikt voor verschillende soorten bewoners. “Het is ideaal voor mensen met een paar kinderen. Ook oudere kinderen kunnen mogelijk zelfstandig wonen in het pand in de tuin.” Maar ook andere woonvormen zijn denkbaar, denk aan een kangoeroewoning bijvoorbeeld. "Of iemand met een eigen bedrijf die een kantoor aan huis wil. Er zijn veel mogelijkheden. Dankzij de indeling met onder meer twee woonkamers is er ook ruimte om je terug te trekken.”

Toch een nieuwe stap

Nu de kinderen het huis uitgaan, verandert hun woonbehoefte. Daarom besloten Judith en Gerben het huis te verkopen via Remco Olden Lommers Makelaars. De vraagprijs bedraagt 745.000 euro. “Op een gegeven moment woon je er nog met z’n tweeën. Als we een kleinere woning kunnen kopen en misschien ook een camper, kunnen we vaker op pad.” Maar het afscheid valt haar niet makkelijk. “De sfeer van het pand is gewoon goed. Als je er binnenstapt, denk je echt: oh ja, wauw. De ruimte en de knusse plekken maken het huis bijzonder. Overal zijn fijne hoekjes waar je kunt zitten.”