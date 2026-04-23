Auto vliegt spontaan in brand in Valkenswaard
Vandaag om 13:28 • Aangepast vandaag om 13:41
Een auto is donderdagmiddag spontaan in brand gevlogen op de Europalaan in Valkenswaard. Er vielen geen geworden.
De inzittenden waren bezig aan een ritje toen de bestuurder plots iets raars rook. Niet veel later vloog de auto in brand. Alle inzittenden konden het voertuig op tijd verlaten. Er vielen geen gewonden.
De brandweer heeft het vuur gedoofd. De Europalaan was daarom kort dicht.
