Stijn houdt deze kringloopvondst nog even zelf maar zoekt wel informatie

Wat op het eerste gezicht een opvallend intiem object lijkt, blijkt bij nader inzien een bijzonder stukje geschiedenis te zijn. In kringloopwinkel Parels & Prul in Dongen dook een metalen voorwerp op dat eerst voor een antieke vibrator werd aangezien. Maar na wat speurwerk denkt medewerker Stijn Rompa dat het waarschijnlijk om een oude inspectielamp uit de oorlogstijd gaat.

“Tot gisteren dacht ik echt dat dit een antieke vibrator was”, vertelt Stijn lachend. “Het object trok de aandacht van een collega. Hij liet me zien dat er een knopje op zat en vertelde dat zulke dingen vroeger gebruikt werden om mensen te kalmeren. Toen dacht ik: dit moet ik uit de winkel halen en beter bekijken.”

Pas toen Stijn het voorwerp opendraaide, bleek zijn eerdere aanname niet te kloppen. Binnenin bleek een klein lampje te zitten. “Op dat moment wist ik: dit verhaal klopt niet. Dit is geen vibrator.”

Discreet licht in het donker

Volgens Stijn gaat het vermoedelijk om een inspectielamp die werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog of in de periode daarna. Het robuuste ontwerp van metaal en de compacte vorm passen daarbij: “Vroeger was alles groter en zwaarder. Kleine zaklampjes zoals nu had je niet.”