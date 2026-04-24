Stijn houdt deze kringloopvondst nog even zelf maar zoekt wel informatie
Wat op het eerste gezicht een opvallend intiem object lijkt, blijkt bij nader inzien een bijzonder stukje geschiedenis te zijn. In kringloopwinkel Parels & Prul in Dongen dook een metalen voorwerp op dat eerst voor een antieke vibrator werd aangezien. Maar na wat speurwerk denkt medewerker Stijn Rompa dat het waarschijnlijk om een oude inspectielamp uit de oorlogstijd gaat.
“Tot gisteren dacht ik echt dat dit een antieke vibrator was”, vertelt Stijn lachend. “Het object trok de aandacht van een collega. Hij liet me zien dat er een knopje op zat en vertelde dat zulke dingen vroeger gebruikt werden om mensen te kalmeren. Toen dacht ik: dit moet ik uit de winkel halen en beter bekijken.”
Pas toen Stijn het voorwerp opendraaide, bleek zijn eerdere aanname niet te kloppen. Binnenin bleek een klein lampje te zitten. “Op dat moment wist ik: dit verhaal klopt niet. Dit is geen vibrator.”
Discreet licht in het donker
Volgens Stijn gaat het vermoedelijk om een inspectielamp die werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog of in de periode daarna. Het robuuste ontwerp van metaal en de compacte vorm passen daarbij: “Vroeger was alles groter en zwaarder. Kleine zaklampjes zoals nu had je niet.”
Wat het object bijzonder maakt, is de manier waarop het licht verspreidt. In de behuizing zit een smalle opening, waardoor slechts een smalle lichtstraal naar buiten komt. “Als je bijvoorbeeld onderhoud moest uitvoeren aan een tank of een kaart wilde lezen, kon je met zo’n lampje toch zien wat je deed, zonder dat de vijand je meteen zag. Het licht bleef heel geconcentreerd.”
Mysterie blijft
Stijn kon weinig informatie over dit specifieke type lamp vinden. Dat maakt het voor hem juist interessant. “Het voorwerp is te verroest om nog te werken, dus testen zit er niet in. Ik heb nog geprobeerd er batterijen in te doen, maar er gebeurt niets meer. Daarom ben ik heel benieuwd of mensen dit herkennen. Misschien is het uniek, misschien hebben anderen er ook nog een liggen.”
Waar het object vandaan komt, blijft voorlopig een raadsel. “Dat vind ik altijd jammer. Iemand heeft dit bewust naar de winkel gebracht, maar je weet niet wie of wat het verhaal erachter is.”
Blijft in eigen collectie
Voorlopig houdt Stijn de vondst zelf. “Soms heb ik objecten waarvan ik denk: deze wil ik zelf houden.” De inspectielamp komt dus niet in de winkel te liggen en krijgt ook geen prijskaartje. “Ik ben vooral benieuwd wat er nog over bekend wordt.”
Kringloopparel
In de rubriek Kringloopparel delen we iedere vrijdag een bijzonder object uit een kringloopwinkel.
