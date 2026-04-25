Kyra (23) koos voor euthanasie, maar hoort voor altijd bij het 'Wonderteam'

Eind 2024 kwam een einde aan de ondraaglijke lijdensweg van Kyra Valentijn (23) uit Zevenbergen. Ze koos voor euthanasie omdat ze psychisch en lichamelijk niet meer kon. Een paar maanden voor haar dood liet ze samen met haar moeder en broer een bijzondere tattoo zetten. "De drie karakters uit de tekenfilm Wonderteam, want dat zijn wij ook, met z’n drietjes", vertelt haar moeder Claudia Cappon-Van Meer.

Al jaren ging het niet goed met Kyra. Begin 2024 kreeg ze te horen dat ze het traject in mocht bij het Expertisecentrum Euthanasie. "Ze wist dat ze dat jaar zou overlijden, maar toen was nog niet bekend dat het nog zo lang zou duren", vertelt Claudia. Kyra en haar broer Youri hadden allebei al meerdere tattoos, maar Claudia nog niet. "In verband met het naderende overlijden van Kyra wilden we een gezamenlijke, betekenisvolle tattoo. Toen hadden de kinderen het over de serie Wonderteam." In 2008 scheidde Claudia van hun vader. Ze bleef met de twee kinderen achter en samen keken ze altijd naar deze tekenfilmserie. Sindsdien heeft de serie een speciale betekenis voor hen. "Daar haalden wij kracht uit. De karaktertjes komen ook overeen met hoe wij zijn. Ik ben de cavia, mijn zoon de schildpad en mijn dochter is het eendje. Dus wij waren vanaf dat moment ook een Wonderteam."

"We wisten toen nog niet hoe snel Kyra euthanasie zou krijgen."

"We wisten toen nog niet hoe snel Kyra euthanasie zou krijgen. Voor haar kon het niet snel genoeg zijn." Op 12 december 2024 overleed Kyra. Het was een ontzettend moeilijk jaar voor de familie, maar ook voor Kyra zelf. "Het was heel duidelijk dat dit de enige weg was. Niet alleen dat jaar was zwaar voor haar, maar ook de jaren daarvoor." Ondanks alles probeert Claudia positief te blijven. Ze heeft kleinkinderen en die weten waar de tattoo voor staat. "Zij weten precies wie oma is, wie papa is en wie 'tantie'. Ze hebben nu ook een dvd van Wonderteam, zodat ze de serie kunnen kijken." Claudia haalt niet alleen kracht uit haar man, zoon, schoondochter en kleinkinderen, maar ook uit het contact met andere ouders van wie kinderen op jonge leeftijd voor euthanasie hebben gekozen vanwege psychisch lijden. Ze hoopt bovendien dat er meer begrip komt voor dit onderwerp. "We proberen er altijd open over te zijn, want er zijn jonge mensen die uitzichtloos lijden, net als Kyra."

