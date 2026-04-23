Terreurverdachte (25) uit Den Bosch blijft langer vastzitten

Vandaag om 14:58
Foto: Omroep Brabant.
De 25-jarige man uit Den Bosch die is opgepakt omdat hij mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen, blijft een maand langer vastzitten. Dit laat een woordvoerder van het Landelijk Parket donderdag weten.

Storm Roubroeks

Eerder besloot de rechtbank in Rotterdam al dat de Bosschenaar twee weken langer vast zou zitten. De raadkamer heeft die termijn maandag met nog eens dertig dagen verlengd.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Veel onduidelijk
Het Openbaar Ministerie maakte 14 april bekend dat de man uit Den Bosch was opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden en het bevorderen van een terroristisch misdrijf en training voor terrorisme.

Verdere details zijn vanwege het lopende onderzoek niet bekend. 

