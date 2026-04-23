Chinook-helikopter landt tussen kerstbomen in tuin van René

De bewoners van de Zanddreef in Prinsenbeek keken woensdagmiddag even vreemd op. In de tuin van René, midden tussen de kerstbomen, landde voor een oefening een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht.

“Ik zei: prima, maar mijn grond is niet gelijk”, zegt hij. "Dat 'kennen' ze wel", antwoordde zij. "Dus ik zei: ik vind het goed." En zo gebeurde het dat de helikopter, afkomstig van vliegbasis Gilze-Rijen, die middag in zijn tuin landde.

De buurvrouw van René Sins kent de piloot al lang: vijftien jaar geleden gaf ze hem vliegles. "Ze hebben altijd contact blijven houden." Toen de piloot vroeg of zij een geschikte plek wist voor een oefennoodlanding, dacht ze meteen aan haar buurman. Sins heeft zo’n twee hectare grond.

Snel verplaatsen van gewonden

De oefening draaide om het snel verplaatsen van gewonden, zegt een woordvoerster van het Defensie Helikopter Commando tegen Prinsenbeeknieuws.

“Ze stonden vier of vijf minuten aan de grond, stegen op en vlogen nog een rondje”, vertelt Sins. Daarna vloog de helikopter via de luchttoren door naar het Marineterrein in Amsterdam en vervolgens naar het Amsterdam UMC Locatie AMC, waar de oefening samen met zorgverleners werd vervolgd.

Drukte voorkomen

Om drukte en gevaarlijke situaties te voorkomen, hield Sins de landing bewust stil. “Anders staat de hele straat vol met mensen die foto’s en video’s willen maken. Daar wordt het gevaarlijk van.” Alleen een paar buren wisten dat er iets stond te gebeuren. “Maar niet precies wat, want ik wilde niet dat ze zouden schrikken.”

Zelf was Sins niet eens bij de landing: hij was gewoon aan het werk in zijn viskraam. “Ik heb niet zoveel met vliegen”, zegt hij nuchter. Zijn broer en zus waren wel thuis en maakten de bijzondere landing van dichtbij mee.