Inbreker maakt duizenden euro's buit en gaat ervandoor op skinny-bike

De politie is op zoek naar een inbreker die in de nacht van 6 op 7 januari zijn slag sloeg in een tabakswinkel aan de Bosdijk in Eindhoven. Met een koevoet wrikte hij daar een betaalautomaat open en maakte duizenden euro’s buit. Daarna ging hij ervandoor op een zogeheten skinny-bike.

Skinny-bike De inbreker zet zijn opvallende fiets recht voor de deur van de zaak. Volgens de politie is het duidelijk dat de man met een goed uitgedachte missie op pad ging. Normaal gesproken wordt het parkeerterrein van de winkel ’s nachts afgesloten met een hek. Maar uitgerekend die avond is een deel van de poort weg voor reparatie.

Op bewakingsbeelden die de politie donderdagmiddag vrijgeeft , is te zien hoe de man vanaf de Gemmastraat het parkeerterrein van de tabakswinkel oprijdt. Volgens de politie rijdt hij op een zogenaamde skinny-bike: een fatbike, maar dan met smallere wielen.

De man gaat razendsnel te werk. Hij trekt de schuifdeuren van de tabakszaak in no-time uit elkaar, glipt naar binnen en gaat recht op zijn doel af: de betaalautomaat. Met een rugzak stapt hij de winkel binnen, de koevoet heeft hij al in de aanslag.

Koevoet

Dan wrikt hij de koevoet in de machine. Hij slaat het gereedschap nog een aantal keer hard aan met een hamer en krijgt de automaat al snel open. De man trekt de geldcassette eruit en maakt zich vervolgens snel uit de voeten op zijn fiets.

De politie vermoedt dat dit niet de eerste keer is dat de man ergens heeft ingebroken. Vooral de goede voorbereiding en de snelheid waarmee hij te werk gaat, doen volgens de politie vermoeden dat het hier niet bij blijft.

Daarnaast denkt de politie dat de man uit de buurt komt, omdat hij op de fiets was. De politie roept mensen die meer weten over de man op om zich te melden.