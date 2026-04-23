Drie mannen aangehouden in onderzoek naar 7 miljoen euro belastingfraude

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag drie mannen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. Dat maakte de dienst donderdag bekend. De mannen zijn 31, 30 en 27 jaar en komen uit Cuijk, Amsterdam en Bodegraven.

Alle drie worden verdacht van het doen van onjuiste belastingaangiften voor de belasting op personenauto’s en motoren (BPM), de belasting die wordt geheven bij het importeren van auto’s naar Nederland.

Vervalste taxatierapporten en inkoopverklaringen

Volgens de FIOD zouden zij daarbij gebruik hebben gemaakt van vervalste taxatierapporten en inkoopverklaringen. Hierdoor werden auto’s onterecht als beschadigd opgegeven, waardoor hun waarde te laag werd vastgesteld en er minder belasting werd betaald dan verschuldigd was. De schade voor de Belastingdienst wordt geschat op ongeveer 7 miljoen euro en heeft betrekking op naar schatting meer dan 1000 BPM‑aangiften.

Bij de aanhouding zijn vier woningen en vier kantoren doorzocht, onder meer in Cuijk, Amsterdam, Bodegraven en Rotterdam. Daarbij zijn twee auto’s in beslag genomen, net als computers, gegevensdragers en administratie.

Eerder onderzoek

Het onderzoek sluit aan op een eerdere actie in december vorig jaar. Toen werd al een patroon van fraude ontdekt bij meerdere bedrijven. Dat leidde tot verder onderzoek.