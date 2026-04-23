Hoogste waarschuwingsniveau: natuurbrandrisico stijgt in Brabant

Het risico op natuurbranden in Brabant is verder opgelopen nu de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft ingesteld in meerdere regio’s, waaronder Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. De natuur is kurkdroog en dat maakt het gevaar groot: één kleine vonk kan al genoeg zijn om het mis te laten gaan.

In Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost geldt fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau. Dat geldt onder meer in en rond Den Bosch en Eindhoven. De brandweer is daardoor extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Ook bezoekers van natuurgebieden worden opgeroepen om extra voorzichtig te zijn. Ook in Midden- en West-Brabant, met steden als Tilburg en Breda, is het waarschuwingsniveau donderdag al eerder opgeschroefd naar fase 2. De omstandigheden zijn overal vergelijkbaar: droge natuur die snel kan ontbranden en vuur dat zich in korte tijd kan uitbreiden.

Kleine vonk, groot risico

De brandweer benadrukt dat het vaak misgaat door iets kleins. Een weggegooide sigaret, een barbecue of een vonk van een machine kan al voldoende zijn om brand te veroorzaken. Door de droge vegetatie kan zo’n brand zich daarna razendsnel verspreiden. Daarom is de oproep duidelijk: vermijd open vuur, wees voorzichtig met alles wat kan vonken en laat geen afval achter in natuurgebieden. In sommige gebieden kunnen extra maatregelen gelden, zoals een stookverbod of extra controles.

