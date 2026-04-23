A50 nog tot tien uur dicht na ongeluk, politie doet onderzoek

Op de A50 tussen Oss en Uden-Centrum heeft donderdagavond rond zes uur een ongeluk plaatsgevonden tussen een personenauto en een motorrijder. Door het ongeluk is de snelweg richting Eindhoven volledig afgesloten tussen knooppunt Paalgraven en afrit Uden-Centrum.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Daarom blijft de weg nog tot tien uur in de avond dicht.

Het verkeer kan op dit traject niet doorrijden en wordt omgeleid via Den Bosch. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging die kan oplopen tot ongeveer een uur.