Politie rolt twee hennepkwekerijen op, ook illegaal stroom afgetapt

De politie heeft dinsdagmiddag twee hennepkwekerijen ontmanteld in Groeningen en Oeffelt. De locaties kwamen aan het licht na meldingen. Bij een van de panden werd ook illegaal stroom afgetapt.

Agenten gingen na een tip naar een pand in het buitengebied van Groeningen. Daar troffen ze een kwekerij aan. Ook bleek dat er een illegale aansluiting op het stroomnet was gemaakt om de kwekerij van elektriciteit te voorzien.

Illegale bewoning

Later die dag volgde een tweede controle, dit keer in het buitengebied van Oeffelt. Agenten kregen daarbij hulp van netbeheerder Enexis. Ook daar werd een hennepkwekerij ontdekt.

Op het terrein bleken bovendien mensen illegaal te wonen, terwijl dat volgens de gemeente Land van Cuijk niet is toegestaan. Ook werden er milieuovertredingen vastgesteld.

Meer acties

De politie nam na de inval meerdere spullen in beslag, waaronder een Audi. Volgens de politie is het vermoeden dat de auto mogelijk is betaald met crimineel geld.

Er is een onderzoek gestart naar de kwekerijen. Diezelfde dinsdag werden in Langeboom en Grave nog eens vijf locaties gecontroleerd na meldingen van een hennepgeur. Daar werd niets aangetroffen.