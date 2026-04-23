Elwin fotografeert clitorissen om taboe te doorbreken: 'De vulva vieren'
Lippen, een oorschelp of keelamandelen: mensen die de foto's van Elwin Rijken onder hun neus krijgen, kunnen niet meteen thuisbrengen wat ze zien. De fotograaf uit Eindhoven heeft macrofoto's van de clitoris gemaakt. Samen met zijn modellen hoopt hij het vrouwelijk geslachtsorgaan hiermee uit de taboesfeer te halen. "Het voelt als een soort protest", vindt model Kitty.
Als macrofotograaf heeft Elwin al zijn hele leven een fascinatie voor insecten en planten die je haast niet met het blote oog kunt zien, maar voor deze tentoonstelling besloot hij het over een andere boeg te gooien.
"Ik heb ook een fascinatie voor het lichaam en bedacht me dat de clitoris het meest ondergerepresenteerde lichaamsdeel van een vrouw is", vertelt hij.
Taboe
Waar de term dick pic ondertussen algemeen bekend is, is de clit pic dat nog niet en dat moest anders vond hij. "Ik heb nog nooit een mooie foto gezien van een clitoris die niet klinisch is. Het is een taboe, waar veel vrouwen zich voor schamen. Ik wil laten zien hoeveel soorten, vormen en kleuren vulva's er zijn en hoe mooi dat is."
Samen met tien modellen ging Elwin aan de slag en daar kwamen de meest creatieve ideeën uit. "Bij een aantal foto's heb ik het naturel gehouden en daglicht gebruikt, maar we hebben ook bloemen, kettingen en versiering gebruikt om de vulva echt te vieren", vertelt hij.
Onzekerheid
Kitty is een van die modellen en zij hoefde niet lang te twijfelen over haar bijdrage. "Het is een deel van mijn lichaam waar ik heel lang onzeker over ben geweest. Ziet het er niet raar uit, ruikt het oké, is het strak genoeg? Deze foto's voelen als een ode aan dit deel van mijn lijf", zegt ze.
Voorafgaand aan haar shoot had ze een goed gesprek met de fotograaf over wat ze wel en niet fijn vond en hoe ze in beeld gebracht wilde worden. "De penis is een soort symbool van kracht. We moeten bijna uitkijken dat we niet gebombardeerd worden met dickpics", lacht ze. "Op de seksualiteit van vrouwen heerst nog steeds een taboe. Deze foto's voelen als een soort protest en ik hoop dat mensen hiermee zien wat voor variatie aan vulva's er is."
In het atelier van de Nachtzuster in Tilburg worden de foto's niet alleen tentoongesteld op doeken. Met projecties en een virtual reality-bril wil de fotograaf zijn publiek nog dichterbij brengen. "Het is ongelofelijk wat je dan voor details kunt zien, die je met het blote oog bijna niet ziet."