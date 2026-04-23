Elwin fotografeert clitorissen om taboe te doorbreken: 'De vulva vieren'

Lippen, een oorschelp of keelamandelen: mensen die de foto's van Elwin Rijken onder hun neus krijgen, kunnen niet meteen thuisbrengen wat ze zien. De fotograaf uit Eindhoven heeft macrofoto's van de clitoris gemaakt. Samen met zijn modellen hoopt hij het vrouwelijk geslachtsorgaan hiermee uit de taboesfeer te halen. "Het voelt als een soort protest", vindt model Kitty.

Als macrofotograaf heeft Elwin al zijn hele leven een fascinatie voor insecten en planten die je haast niet met het blote oog kunt zien, maar voor deze tentoonstelling besloot hij het over een andere boeg te gooien. "Ik heb ook een fascinatie voor het lichaam en bedacht me dat de clitoris het meest ondergerepresenteerde lichaamsdeel van een vrouw is", vertelt hij. Taboe

Waar de term dick pic ondertussen algemeen bekend is, is de clit pic dat nog niet en dat moest anders vond hij. "Ik heb nog nooit een mooie foto gezien van een clitoris die niet klinisch is. Het is een taboe, waar veel vrouwen zich voor schamen. Ik wil laten zien hoeveel soorten, vormen en kleuren vulva's er zijn en hoe mooi dat is."

Elwin wil de variatie in soort en kleur vulva's laten zien (foto: Omroep Brabant).

Samen met tien modellen ging Elwin aan de slag en daar kwamen de meest creatieve ideeën uit. "Bij een aantal foto's heb ik het naturel gehouden en daglicht gebruikt, maar we hebben ook bloemen, kettingen en versiering gebruikt om de vulva echt te vieren", vertelt hij.