Lenteweer en een dementievriendelijk wandelpad: dit gebeurde vandaag

Van mooi, zonnig lenteweer tot een vijfhonderd meter lang wandelpad voor bewoners met dementie. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Donderdag wordt het een prachtige lentedag met veel zon en temperaturen tot negentien graden. Maar kampeerders opgelet: vergeet je dikke deken niet, want in de nacht duikt het kwik flink omlaag naar twee tot vier graden. Plaatselijk is er zelfs vorst aan de grond. Ook het lange weekend staat er goed op met veel zonneschijn en weinig wind. Lees hier het complete weerbericht.

Lees ook Prachtig lenteweer op komst, maar waarschuwing voor kampeerders

Bij de dorpen Vlierden en Ommel liggen twee gevaarlijke oversteekplaatsen over de drukke N279 voor fietsers en voetgangers. Paul Willems komt er drie keer per week en ziet het regelmatig maar net goed gaan, vooral bij scholieren. Hoewel de provincie al sinds 2008 spreekt over een oplossing, worden de oversteekplekken pas in 2029 aangepakt. Lees hier het hele verhaal.

Een 57-jarige wielrenner uit Breda kwam vorig jaar om het leven na een botsing in Rijsbergen. Tegen de 67-jarige vrouw uit Rijsbergen die hem aanreed, is donderdag in de rechtbank 240 uur taakstraf en een rijverbod van een jaar geëist. Ze keek op een kruising niet goed naar rechts en zag vier wielrenners over het hoofd. Lees hier het hele verhaal.

Er is ook goed nieuws. Bij zorgcentrum De Kerkebogten in Eersel is woensdag een dementievriendelijk wandelpad geopend. Het vijfhonderd meter lange pad maakt het voor bewoners met dementie mogelijk om zelfstandig naar buiten te gaan voor een rondje. Felblauwe vergeet-me-nietjes op de stoeptegels wijzen de weg. "Ik zie bewoners opbloeien", vertelt medewerkster Lieve Bouw. "Een meneer die eerst maar twee keer per week naar buiten kon, gaat nu vier keer per dag." Check hier het hele verhaal.

Lees ook Rondje lopen zonder te verdwalen: zorgcentrum opent dementievriendelijk pad

Tot slot een bijzonder verhaal uit het verleden. De brute roofmoord op de broers Toon en Piet Verhoeven bij Oijen in 1934 krijgt, bijna honderd jaar later, een monument in de vorm van een podcast. Oud-journalist Arjo Kraak dook in de overval door vier leden van de Bende van Oss, waarbij Toon om het leven kwam. "Al lopend over de dijk dacht ik: ik moet hier iets mee", vertelt hij. "Soms zag ik ze hier gewoon staan, die twee ouwe boertjes." De roofmoord was uiteindelijk de aanleiding om de Bende van Oss op te rollen. Lees het hele verhaal hier.