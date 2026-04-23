Oliespoor verandert weg in glijbaan: meerdere fietsers onderuit

Op de Markendaalseweg in het centrum van Breda lag donderdagavond een groot oliespoor. Een fietsster gleed onderuit, raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie en handhaving zetten een deel van de weg af, maar niet iedereen hield zich daaraan.

Het is onduidelijk hoe de olie op het wegdek terechtkwam. Door het verkeer werd de gladde substantie over honderden meters uitgesmeerd. Handhavers en politie waarschuwden fietsers die toch door wilden rijden.

Nog een fietser

Dat ging niet altijd goed. Terwijl de gewonde vrouw werd nagekeken, ging ook een andere fietser onderuit op het spekgladde wegdek.

Volgens omstanders zat de vrouw op de fiets toen ze viel. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om de weg schoon te maken.