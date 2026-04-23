Deze hockeyprof wint beker tegen zijn toekomstige club: 'Ga niet afbouwen'

De hockeyers van Oranje-Rood verloren dit seizoen nog geen wedstrijd, tot vanavond. In de finale van het bekertoernooi waren de mannen van HC 's-Hertogenbosch met 2-3 te sterk in Eindhoven. Voor Jaïr van der Horst (29), speler van de Bossche club, is het de tweede bekerwinst op rij. Uitgerekend tegen de ploeg waar hij volgend seizoen gaat spelen.

Van der Horst is een kind van de club. Met Oranje Zwart, dat later met fuseerde tot Oranje-Rood, pakte hij als jonkie gelijk twee landstitels. Na zijn periode in Eindhoven vertrok hij naar Spanje. Daarna speelde hij, met een tussenstop in Tilburg, sinds 2021 voor HC ’s-Hertogenbosch. Transfer naar de verliezer

Komende zomer keert hij tóch terug naar zijn oude liefde. "Er is de afgelopen jaren vaker contact geweest, maar toen voelde het niet als het juiste moment", zegt de Eindhovenaar. "Nu wel, want de club heeft veel stappen in positieve zin gezet."



Volgens Van der Horst leeft Oranje-Rood weer. "Volgend seizoen ga ik in Eindhoven echt niet afbouwen hoor, ik wil een bijdrage leveren aan de strijd om prijzen", vertelt hij na de wedstrijd. "Hopelijk bewaren ze het kampioenschap tot dan, want wij gaan er dit seizoen voor met Den Bosch.”

Play-offs

Of HC ’s-Hertogenbosch de play-offs haalt, is nog onzeker. De ploeg staat vijfde en moet in de laatste drie wedstrijden nog één plek stijgen. Lukt dat, dan wacht in de halve finale opnieuw koploper Oranje-Rood.

De eerste prijs dit seizoen is in ieder geval binnen voor de Bossche formatie. “Wij nemen het bekertoernooi altijd serieus. Jammer dat veel andere ploegen dat niet doen", vertelt de hockeyer. "Oranje-Rood wel en dan zie je voor duizenden supporters hoe mooi het is. Misschien moet de hockeybond er een geldprijs aan hangen of een kwalificatie voor de Euro Hockey League, dat motiveert ongetwijfeld.” Een feestje tot in de late uren zal het niet worden bij de Bosschenaren. “We gaan morgen weer trainen, hopelijk wel een beetje rustig na zo’n zware wedstrijd. En onze focus gaat dan op de competitie.”

De mannen van HC 's-Hertogenbosch wonnen de Gold Cup (foto: Leon Voskamp).

Aanvoerder Joep de Mol (30) was na afloop teleurgesteld over de nederlaag van zijn ploeg Oranje-Rood, maar was wel te spreken over het spel. “We hebben goed hockey laten zien met heel veel kansen, maar ook als we nog een half uur langer door waren gegaan, was-ie niet meer gevallen.” De landstitel is het belangrijkste doel van deze verdediger uit Berkel-Enschot. “Maar ik had pas echt gebaald als dat onze laatste kans op een prijs was", zegt De Mol. "Misschien is het wel goed dat we eindelijk weer eens verloren. We staan met beide beentjes op de grond en moeten keihard werken voor resultaten.”