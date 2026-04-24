Brabantse finale in Premier League darts nipt voorkomen in Liverpool

De finale van de twaalfde speelronde in de Premier League darts had donderdagavond zomaar een Brabants onderonsje kunnen zijn. Maar Michael van Gerwen en Gian van Veen grepen allebei net naast een finaleplaats. Van Veen werd in de halve eindstrijd met 6-5 geklopt door Jonny Clayton uit Wales. Michael van Gerwen moest, eveneens met 6-5, zijn meerdere erkennen in de Engelsman Luke Littler.

Van Gerwen bereikte de halve finale via een 6-3 zege in zijn eersterondeduel met de Noord-Ier Josh Rock. In de halve finale tegen Littler nam 'Mighty Mike' brutaal een 3-1 voorsprong, maar de Engelsman wist via een fraaie 100-finish terug te komen. Met een elfdarter slaagde Van Gerwen erin opnieuw een voorsprong te nemen en leek de finale binnen handbereik, maar opnieuw kwam Littler terug. Via een 90-uitgooi kwam de Engelsman op 5-5 en in de laatste leg besliste hij het duel alsnog in zijn voordeel.

Van Veen bereikte de halve finale door in de eerste ronde af te rekenen met oud-wereldkampioen Gerwyn Price. Dat duel eindigde in 6-4 voor de darter uit Andel.

In de halve finale tegen Clayton kwam Van Veen op een 2-0 voorsprong, maar de Welshman was niet onder de indruk. Via een twaalfdarter en 121-uitgooi vocht hij zich terug tot 2-3. Daarna nam Clayton met een 101- en 156-finish zelfs een 5-3 voorsprong. Van Veen maakte het daarna nog wel spannend, maar slaagde er niet meer in het duel zijn kant op te kantelen.

In het algemeen klassement bezet Van Veen na twaalf speelronden de vijfde plaats met veertien punten, Van Gerwen staat vierde met achttien punten. Clayton leidt met 31 punten, gevolgd door Littler (29) en Price (19). De beste vier gaan na zestien speelronden door naar de final four in Londen.