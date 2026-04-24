Zeven auto's door branden verwoest tijdens één nacht

Zeven auto's zijn donderdagnacht door branden verwoest, in Berghem, Kaatsheuvel en Geldrop. Een van die beschadigde auto's in Geldrop is van iemand die die deze vrijdag op vakantie zou gaan. Of dit nog doorgaat, is niet bekend.

Bij de autobrand in Geldrop, die woedde aan de Admiraal Byrdstraat, gingen drie auto’s verloren. Omdat de brandstoftank van een van de auto's lekte, laaide de brand telkens opnieuw op.

In Kaatsheuvel was het raak aan de Monseigneur Völkerstraat. Daar raakten twee auto's verwoest. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. Door de hitte barstte ook een ruit van een huis in de buurt.

In Berghem gingen donderdagnacht twee auto's verloren, aan het Jakobskruiskruid. Hier werd het vuur rond halfvijf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto en de bedrijfsbus verloren gingen.

Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Buurtbewoners zouden mensen buiten hebben horen praten vlak voordat de brand werd ontdekt.