Flinke schade bij botsing tussen busje en auto in Valkenswaard
Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 10:23
Een busje en een auto zijn vrijdagochtend flink beschadigd geraakt bij een kop-staartbotsing op de N69 in Valkenswaard. Beide voertuigen konden na het ongeluk niet meer verder rijden.
Vlak voor de afslag De Maaij ging het mis door filevorming en onoplettendheid. Een personenauto en een bedrijfsbusje botsten daardoor op elkaar.
Er vielen geen gewonden. Het verkeer werd wel gedoseerd langs het ongeval geleid.
