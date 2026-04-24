Navigatie overslaan

Flinke schade bij botsing tussen busje en auto in Valkenswaard

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 10:23
De voertuigen konden niet meer verder (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De voertuigen konden niet meer verder (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Een busje en een auto zijn vrijdagochtend flink beschadigd geraakt bij een kop-staartbotsing op de N69 in Valkenswaard. Beide voertuigen konden na het ongeluk niet meer verder rijden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vlak voor de afslag De Maaij ging het mis door filevorming en onoplettendheid. Een personenauto en een bedrijfsbusje botsten daardoor op elkaar.

Er vielen geen gewonden. Het verkeer werd wel gedoseerd langs het ongeval geleid.

  • De voertuigen konden niet meer verder (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
    De voertuigen konden niet meer verder (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • De voertuigen konden niet meer verder (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.