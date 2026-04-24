PVV ook in coalitie Steenbergen, adviseert informateur

De PVV komt mogelijk ook in de coalitie van de gemeente Steenbergen. Informateur Leon Aanraad adviseert om coalitieonderhandelingen te starten met de Volkspartij, PVV en VVD. Voor de PVV zou dat de eerste deelname zijn in de Steenbergse gemeenteraad.

Aanraad ziet tussen deze partijen en de VVD veel overeenkomsten en aanknopingspunten op thema's als woningbouw, leefbaarheid en financiën. Hij stelt daarom dat dit 'motorblok', dus de Volkspartij, VVD en PVV, de beste basis vormt voor een "stabiele, daadkrachtige en toekomstbestendige bestuursperiode".

De informateur concludeert dat er na de verkiezingsuitslag en gesprekken richting te zien is. Bij de verkiezingen werden de Volkspartij en de PVV de grootste partijen.

Meerderheid

Na de presentatie van het eindverslag begint de formatie. Dat houdt in dat de partijen met elkaar in gesprek gaan over de verdere samenwerking. De Volkspartij heeft Aanraad gevraagd om formateur te worden.

De Volkspartij en de VVD zaten in Steenbergen niet eerder samen in een coalitie. Samen met de PVV beschikten de drie partijen over een meerderheid van 10 van de 19 zetels.

Eerder werd ook bekend dat de PVV in Rucphen een grote kans maakt op deelname aan de coalitie.

De PVV zat nog nooit in een gemeentebestuur. Rucphen en Steenbergen zouden de eerste gemeentes in Nederland kunnen worden met een PVV wethouder.