Deze oud-speler krijgt plek op Walk of Fame: 'Grote verbondenheid met PSV'

Ibrahim Afellay krijgt dinsdag een plek op de Walk of Fame van PSV. De huidige assistent-trainer van hoofdcoach Peter Bosz is de 25ste oud-speler van de Eindhovenaren die wordt opgenomen in de eregalerij van de landskampioen.

De tegel wordt dinsdag onthuld tijdens de open training van PSV in het Philips Stadion. De PSV Walk of Fame is bedoeld om clubiconen een blijvend eerbetoon te geven, met een tegel waarin hun hand- of voetafdruk is verwerkt.

Afellay kwam op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van PSV terecht en maakte in 2004, op 17-jarige leeftijd, zijn debuut in het eerste elftal. Met PSV bereikte hij in het seizoen 2004-2005 de halve finale van de Champions League. In totaal won Afellay vier landstitels en één KNVB-beker met de club. Sinds dit seizoen is hij terug bij PSV als assistent-trainer onder Peter Bosz.

Verbondenheid met PSV

"Ibrahim heeft als speler en later als coach laten zien hoe groot zijn verbondenheid met PSV is. Die band verdient een plek in de Walk of Fame", zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV.

Met de vereeuwiging van Afellay komt het aantal PSV’ers met een tegel in de Walk of Fame op 25. Dit zijn de andere oud-PSV'ers met een tegel: