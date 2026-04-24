Willem II koerst af op periodetitel: 'Zal mij een.. hoe zeg je dat netjes?'

Willem II kan vrijdagavond de laatste periodetitel van dit KKD-seizoen winnen. De spelers hebben het in eigen hand en zijn bij winst op FC Dordrecht zeker van het bronzen schild. Maar trainer John Stegeman en keeper Thomas Didillon-Hödl kijken naar een groter plaatje en niet naar de periodetitel.

Voor trainer John Stegeman ligt dat anders. "Ik ben er helemaal niet mee bezig. Wij zijn bezig om derde te worden en als we bij Dordrecht winnen, worden we derde. Uiteindelijk gaat het om het grote plaatje. Dan kan je wel periodekampioen worden, maar dat zal mij dan een… hoe zeg je dat netjes?"

Wint Willem II vrijdagavond bij FC Dordrecht, dan is het zeker van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Aanvoerder Thomas Didillon-Hödl is nog wel te porren voor een prijs. "Waarom zouden we de periode niet willen winnen? Ik wil de periode, maar we krijgen er niks voor, naast een beker."

Derde plek belangrijker dan periodetitel

De Tilburgers zijn al zeker van de play-offs, maar een derde plaats zorgt ervoor dat je een ronde later instroomt en de tweede wedstrijd thuis speelt, wat als voordelig wordt gezien. Willem II staat al op de derde plaats, maar zou nog ingehaald kunnen worden door De Graafschap. Ook de vierde plaats stroomt later in.

Volgens de goalie hoort Willem II thuis in de Eredivisie. "Als je de fans ziet, die er zelfs op vrijdag zijn tegen een Jong-team. Alles geeft een energie die niet in de KKD hoort, vind ik." Toch wil hij niet te hard van stapel lopen richting de play-offs. "We moeten ook bescheiden zijn. Het is niet dat we gaan promoveren omdat we de periode mogelijk gaan winnen, of omdat we derde worden. Onze taak is dat we op dit niveau blijven spelen, met veel intensiteit en betrokkenheid, want uiteindelijk zijn de play-offs ook heel veel momentum."

De coach vindt dat er nog werk aan de winkel is richting de nacompetitie. "We moeten nog klinischer worden en het verval in wedstrijden beperken." Vooral dat laatste is iets waar hij veel mee bezig is. "Het is belangrijk om grip te houden, anders zie je voetballende ploegen er soms toch te makkelijk doorheen komen."

We hoeven dus geen feest in Tilburg te verwachten vrijdagavond, mocht het bronzen schild die kant op komen. "Er valt niks te vieren. We hebben het ticket voor de play-offs al bij Emmen gehaald, toen was er feestvreugde in de bus."