Vrouw (50) doodgereden op provinciale weg, man krijgt 40 uur taakstraf

Mohamed F. (57) uit Someren heeft veertig uur taakstraf gekregen van de rechtbank in Den Bosch voor het doodrijden van de 50-jarige Kirsten op de Kanaaldijk tussen Helmond en de A67 bij Lierop. Justitie had twee weken geleden 160 uur geëist.

Mohamed F. raakte in de vroege ochtend van 5 maart vorig jaar op de verkeerde rijbaan op de Kanaaldijk. De 50-jarige Kirsten was kansloos toen F. haar kleine Citroën frontaal ramde. De vrouw overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Mohamed kwam er met een paar gebroken ribben vanaf. F. had tot zes uur ’s morgens bij Bavaria in Lieshout gewerkt en was op weg naar zijn huis in Someren. Op de Kanaaldijk tussen Helmond en de A67 bij Lierop ging het helemaal mis. Een automobilist achter Mohamed zag dat hij met zijn Skoda langzaam de dubbele doorgetrokken streep overstak en volledig op de verkeerde weghelft belandde. Hij remde niet en botste frontaal op de Citroën C1 van Kirsten. Hij weet zelf niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens hem was hij niet overdreven moe na zijn nachtdienst. En ook had hij ’s nachts nog een tabletje genomen voor zijn suikerziekte. Dus een reden voor die gekke manoeuvre zag hij niet.

De man, die oorspronkelijk uit Syrië komt, vertelde via een tolk dat hij zeker spijt had van de dodelijke aanrijding. Toch sprak hij vooral over de gevolgen die het ongeval voor hem heeft gehad. Hij slaapt slecht sinds het ongeluk, heeft nog pijn en bezoekt een fysiotherapeut en een psycholoog. Hij werkt, nu ruim een jaar na het ongeluk, nog steeds niet fulltime bij de bierbrouwer waar hij al zes jaar in dienst is.

