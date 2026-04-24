Seksueel misbruik van eigen dochters: vader(45) krijgt twee jaar celstraf

Johannes H. (45) uit Son en Breugel heeft vrijdag voor het seksueel misbruiken van zijn eigen dochters twee jaar gevangenisstraf gekregen. Hiervan is een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Tevens moet H. verplicht behandeld worden.

H. zei tegen zijn dochter, die toen negen jaar was, dat 'papa naar de gevangenis zou moeten' als ze iets zou zeggen. En dus vertelde het meisje het aan niemand. Dit alles had nooit mogen gebeuren, zei H. twee weken geleden geëmotioneerd in de rechtbank: "Ik kreeg een reactie in mijn lichaam die ik niet begreep."

Tijdens de coronaperiode kwam H. thuis te zitten. Toen begon het seksueel misbruik. Dat gebeurde als moeder nachtdiensten draaide en H. alleen thuis was met de kinderen. Hij haalde dan de jongste van de meiden uit bed en betastte haar en zichzelf.

Dochter moest klusjes doen

In de zomer van 2020 vroeg zijn andere dochter of ze een keer klusjes mocht doen voor geld. Daarop bedacht H. om met haar hetzelfde te doen als met zijn andere dochter. Hij misbruikte de 10-jarige, maar dat voelde volgens hem verkeerd. "Ik kon het niet. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik heb het afgebroken en haar geld gegeven."

In de periode van het seksueel misbruik zaten vader en moeder in een vechtscheiding. Na de scheiding hing H. camera's op in de badkamer. Daarmee heeft hij vier keer stiekem opnames gemaakt van zijn dochters terwijl ze geen kleding aan hadden.

Dochters durfden verhaal niet te doen

Uiteindelijk kwam het seksueel misbruik aan het licht tijdens gesprekken met Veilig Thuis. Daar vertelde H. wat hij had gedaan. Daarop deden ook de dochters hun verhaal. Eerder durfden ze dat niet.

De rechtbank oordeelde vrijdag dat alle strafbare feiten bewezen zijn verklaard. Naast de gevangenisstraf en de verplichte behandeling moet H. aan beide dochters ook een schadevergoeding van 6000 euro betalen.