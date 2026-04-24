Jongen spuugt vrouw in gezicht en mishandelt haar: politie deelt beelden

Een vrouw is op het Stratumseind in Eindhoven in haar gezicht gespuugd en mishandeld door een jongen. Dat gebeurde tijdens het uitgaan op vrijdag 23 januari. De politie deelt vrijdag beelden van de dader om hem op te sporen.

De jonge vrouw stond op vrijdag 23 januari bij de Feestfabriek in het uitgaansgebied van Eindhoven toen zij op een nare manier werd aangesproken. De jongen schold haar uit en spuugde haar in het gezicht. In een reflex gooide ze de inhoud van haar blikje drinken naar hem.

De jongen pakte haar daarna vast bij haar schouders, gaf haar een knietje in haar buik en sloeg haar meerdere keren in haar gezicht waardoor ze achterover viel. Een vriend van de jongen gooide na de mishandeling een statafel omver en gedroeg zich agressief naar omstanders.

Vernederd

De vrouw raakte niet ernstig gewond, maar had veel pijn in haar buik en haar gezicht was rood en opgezwollen door de klappen. Toch was het meest vernederende voor haar dat ze in het gezicht werd gespuugd.

De verdachte is vermoedelijk minderjarig. Daarom deelde de politie in eerste instantie een onherkenbare foto van de jongen en gaven zij hem een week om zich te melden. Dat deed de verdachte niet en daarom deelt de politie nu bewegende beelden van de mishandeling waarop de verdachte herkenbaar in beeld is.