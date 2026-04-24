Groot politieonderzoek in bovenwoning in Tilburg

In een bovenwoning aan de Tuinstraat in Tilburg heeft de politie vrijdagmiddag uitgebreid onderzoek gedaan. Agenten met mondmaskers en gezichtsbedekking doorzochten de woning. Over de aanleiding van het onderzoek wil de politie niks zeggen.

Voor de deur van het huis stonden zes auto's van agenten in burger. Ook waren er digitale specialisten aanwezig. De bovenwoning bevindt zich midden in het centrum van Tilburg naast een studentenhuis. Veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was.

De politie wil niks kwijt over de doorzoeking en laat weten dat het om een lopend onderzoek gaat.