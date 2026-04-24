Frans Bauer staat na 18 jaar weer in de Top 40: 'Eerste hit als opa'

Frans Bauer heeft na 18 jaar weer een Top 40-notering te pakken. Met het nummer Zij hoort bij mij dat hij een week geleden samen met Jan Smit en Kriss Kross Amsterdam uitbracht, stormt hij de hitlijsten binnen. "Nu ga ik Chinees halen. Dit moeten we vieren", lacht de zanger uit Fijnaart.

Op gepaste wijze is de goedlachse zanger donderdag verrast door Domien Verschuuren van Q-music, de radio-dj stond als bezorger aan de deur. Uit zijn plastic afhaalzak haalt hij een grote verrassing tevoorschijn. Voor de 29ste keer in zijn carrière staat Frans in de Top 40. "Ik ben even van de wereld", reageert de zanger.

Eerste hit als opa

Achttien jaar geleden stond Bauer voor het laatst in de hitlijsten met het duet Als Ik Met Jou Op Wolken Zweef met Marianne Weber. "Mijn eerste Top 40-hit als opa", straalt Frans. Zoon Jan Bauer en zijn vriendin Danique zijn begin deze maand voor het eerst ouders geworden van zoon Jan.

Naast een kersvers kleinkind komt er nu nóg een cadeau bij voor de zanger. "Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat het niet vanzelfsprekend is. Nu ga ik Chinees halen. Dit moeten we vieren."