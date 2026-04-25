Zo maak je de oranjetompouce van Francis Kuijk van Heel Holland Bakt
Bij Koningsdag hoort eigenlijk maar één echte lekkernij: de oranjetompouce. Maar hoe maak je die zelf? Wie weet dat beter dan Heel Holland Bakt-kandidaat Francis Kuijk uit Kaatsheuvel. Ze deelt haar recept én blikt terug op haar bakavontuur op televisie.
"Een paar dingen hebben aandacht nodig", begint Francis over het maken van tompoucen. Zo noemt ze het bakken van het bladerdeeg. Dat moet goed gaar en krokant zijn. "Het mag zo gebakken worden dat het wat aan de bruine kant wordt", zegt ze.
Ook het snijden van de tompoucen is volgens haar een klus die aandacht verdient. Dit doe je met een kartelmes. "Je moet een beetje geduld hebben ook", zegt ze. "Zelf begin ik meestal in het midden en dan zaag je eerst door het bovenste bladerdeeg. Daarna doe je de tweede laag."
Het recept lees je onderaan dit artikel.
Zelf heeft ze in het nieuwste seizoen van tv-programma Heel Holland Bakt Elke Dag deze lekkernij nog mogen maken. Al heeft ze afgelopen week het programma moeten verlaten. "Toen ze vroegen of ik mee wilde doen, wist ik al dat de concurrentie moordend was", vertelt ze "Ik had het voor geen goud willen missen", zegt ze overtuigend.
Seizoen met oud-kandidaten
Het was voor Francis niet de eerste keer dat ze op tv was, want tien jaar geleden bakte ze ook al eens mee in het programma. Toen schopte ze het tot de finale. Dit seizoen was iets anders, want toen deden alleen oud-kandidaten mee. "Er heerste daarom een andere sfeer, wat heel fijn was. Ondanks de stress was er een soort ontspanning. Je hebt met elkaar aan een half woord genoeg."
Voor Francis was ook dit seizoen onvoorspelbaar. Het was elke keer weer een verrassing hoe het bakken zou gaan. "Wat je moet maken, wat het weer doet, welke oven je krijgt. Want elke oven werkt anders", legt ze uit.
En soms doe je dan dingen tijdens de opnames die je thuis achter het aanrecht nooit voor elkaar zou krijgen, zo zegt Francis. Om een voorbeeld te noemen: "De dag dat ik eruit ging, was ik bezig met een taart. Ik had karamel gemaakt. Dat heb ik weet ik hoeveel keer eerder gedaan. Maar ik was gewoon vergeten het vuur uit te zetten. Ik dacht nog, 'Waarom wordt dat zo donker?'"
Het recept
Terug naar de oranjetompoucen. Ondanks dat ze zelf van plan is om oranje soezen te maken, weet ze als geen ander hoe je het rechthoekige gebakje moet maken. Lees hieronder het recept.
Zo maak je zelf de oranje tompouce van Francis
Voor 6 stuks:
Voorbereidingstijd: 30 minuten
Bereidingstijd: 30 minuten
Opstijven: 3 uur
Ingrediënten
1 rol vers bladerdeeg
100 g fijne kristalsuiker
1 tl vanille-aroma
45 g custardpoeder
500 ml volle melk
500 ml slagroom, stijfgeklopt
4½ blaadjes gelatine, geweekt
1 zakje (125 g) wit glazuur (of zelfgemaakt)
1–2 druppels oranje kleurstof
Bereiding
1.Verwarm de oven voor tot 180 °C (hetelucht) en bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Rol het bladerdeeg uit en leg het op de bakplaat. Prik het deeg royaal in met een vork en bak het in 20–30 minuten goudbruin en gaar. Laat volledig afkoelen op de bakplaat.
3. Meng het custardpoeder met de suiker in een steelpan. Roer de melk en het vanille-aroma erdoor tot een glad mengsel. Breng dit al roerend aan de kook op middelhoog vuur tot de custard bindt. Laat 1 minuut zachtjes doorkoken terwijl je blijft roeren. Giet de hete custard op een bord, dek direct af met plasticfolie (op het oppervlak) en laat afkoelen tot kamertemperatuur.
4. Roer de afgekoelde banketbakkersroom glad met een handmixer en wrijf deze eventueel door een zeef voor een extra glad resultaat.
5. Verwarm de geweekte gelatineblaadjes met het aanhangende water voorzichtig tot ze volledig zijn opgelost. Laat afkoelen tot lauwwarm en roer dit met een garde door de banketbakkersroom.
6. Spatel de slagroom in drie delen luchtig door de banketbakkersroom. Doe de crème in een spuitzak en laat minimaal 1 uur opstijven in de koelkast.
7. Snijd het afgekoelde bladerdeeg strak bij en verdeel het in de lengte in twee gelijke stroken. Leg één strook met de minst egale kant naar boven. Spuit hierop twee lagen crème, samen ongeveer 5–6 cm hoog.
8. Leg de tweede strook met de egale kant naar boven op de crème en druk licht aan. Strijk de zijkanten glad met een paletmes.
9. Verwarm het glazuur volgens de aanwijzingen en meng de oranje kleurstof erdoor. Verdeel het glazuur over de bovenkant en strijk glad. Laat de tompoucestrook minimaal 2 uur opstijven in de koelkast.
10. Snijd de tompouce in gelijke stukken door eerst de bovenlaag licht in te snijden en vervolgens volledig door te snijden, zodat de lagen netjes blijven.