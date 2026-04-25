Zo maak je de oranjetompouce van Francis Kuijk van Heel Holland Bakt

Bij Koningsdag hoort eigenlijk maar één echte lekkernij: de oranjetompouce. Maar hoe maak je die zelf? Wie weet dat beter dan Heel Holland Bakt-kandidaat Francis Kuijk uit Kaatsheuvel. Ze deelt haar recept én blikt terug op haar bakavontuur op televisie.

"Een paar dingen hebben aandacht nodig", begint Francis over het maken van tompoucen. Zo noemt ze het bakken van het bladerdeeg. Dat moet goed gaar en krokant zijn. "Het mag zo gebakken worden dat het wat aan de bruine kant wordt", zegt ze. Ook het snijden van de tompoucen is volgens haar een klus die aandacht verdient. Dit doe je met een kartelmes. "Je moet een beetje geduld hebben ook", zegt ze. "Zelf begin ik meestal in het midden en dan zaag je eerst door het bovenste bladerdeeg. Daarna doe je de tweede laag." Het recept lees je onderaan dit artikel.

Zelf heeft ze in het nieuwste seizoen van tv-programma Heel Holland Bakt Elke Dag deze lekkernij nog mogen maken. Al heeft ze afgelopen week het programma moeten verlaten. "Toen ze vroegen of ik mee wilde doen, wist ik al dat de concurrentie moordend was", vertelt ze "Ik had het voor geen goud willen missen", zegt ze overtuigend. Seizoen met oud-kandidaten

Het was voor Francis niet de eerste keer dat ze op tv was, want tien jaar geleden bakte ze ook al eens mee in het programma. Toen schopte ze het tot de finale. Dit seizoen was iets anders, want toen deden alleen oud-kandidaten mee. "Er heerste daarom een andere sfeer, wat heel fijn was. Ondanks de stress was er een soort ontspanning. Je hebt met elkaar aan een half woord genoeg." Voor Francis was ook dit seizoen onvoorspelbaar. Het was elke keer weer een verrassing hoe het bakken zou gaan. "Wat je moet maken, wat het weer doet, welke oven je krijgt. Want elke oven werkt anders", legt ze uit. En soms doe je dan dingen tijdens de opnames die je thuis achter het aanrecht nooit voor elkaar zou krijgen, zo zegt Francis. Om een voorbeeld te noemen: "De dag dat ik eruit ging, was ik bezig met een taart. Ik had karamel gemaakt. Dat heb ik weet ik hoeveel keer eerder gedaan. Maar ik was gewoon vergeten het vuur uit te zetten. Ik dacht nog, 'Waarom wordt dat zo donker?'" Het recept

Terug naar de oranjetompoucen. Ondanks dat ze zelf van plan is om oranje soezen te maken, weet ze als geen ander hoe je het rechthoekige gebakje moet maken. Lees hieronder het recept.