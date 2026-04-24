Haren van jongen afgeknipt tijdens mishandeling, 7 tieners opgepakt

Zeven tieners uit Tilburg zijn vrijdag opgepakt na een mishandeling afgelopen woensdag, waarbij de haren van het slachtoffer werden afgeknipt. Dat gebeurde in de parkeergarage bij het Pieter Vreedeplein in de Tilburgse binnenstad. Volgens de politie is het slachtoffer een 'kwetsbare minderjarige jongen'.

De opgepakte tieners zijn vier minderjarige meisjes en drie minderjarige jongens. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Of de verdachten ook betrokken zijn bij andere mishandelingen in de stad wordt nog onderzocht.

Alle zeven jongeren zitten vast. Vijf van hen krijgen een zogenoemde gedragsaanwijzing: een officiële waarschuwing van de officier van justitie voor jongeren die iets strafbaars hebben gedaan. "De jongeren moeten zich dan na vrijlating aan bepaalde regels houden. Als de regel wordt overtreden, kunnen ze weer aangehouden worden", laat de politie weten.

Van de mishandeling gaan beelden rond op sociale media. De politie roept iedereen op om die beelden niet verder te verspreiden. "Het delen van dergelijke beelden kan schadelijk zijn voor slachtoffers en het onderzoek belemmeren", zegt de politie.