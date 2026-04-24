Lintje voor zanger Wesley en PSV naar Ibiza: dit mag je niet missen

Een lintje voor de Tilburgse zanger Wesley, vader uit Waalwijk krijgt vier jaar cel voor mishandeling van zijn baby en PSV onderweg naar Ibiza. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

De Tilburgse zanger Wesley (40) ontving vrijdag een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vooral vanwege zijn inzet voor het G-Sportweekend en zijn belangeloze optredens voor goede doelen en terminale patiënten. Wesley, die dacht een zakelijke afspraak te hebben, was met stomheid geslagen in het stadhuis: "Voor mij is dit heel normaal." De zanger wil vooral jongeren inspireren om al jong te beginnen met vrijwilligerswerk. Lees hier zijn verhaal.

De Efteling onderhandelt met de provincie over een nieuwe natuurvergunning om meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar te mogen ontvangen. In 2025 kwam het pretpark met 4,98 miljoen bezoekers gevaarlijk dicht bij die limiet. Het park wil kunnen blijven groeien en investeren in nieuwe attracties, maar stuit op het landelijke stikstofprobleem. Om binnen de huidige vergunning te blijven, heeft de Efteling al maatregelen genomen zoals het stopzetten van schoolreizen in drukke periodes en het afschaffen van parkeerabonnementen. Check het verhaal hier.

Lees ook Efteling in gesprek met de provincie om meer bezoekers te mogen ontvangen

Na de 6-1 overwinning op PEC Zwolle vertrekt de selectie van PSV vrijdag naar Ibiza. Trainer Peter Bosz ziet het uitje als 'ideale voorbereiding' voor de topper tegen Ajax, al verwacht keeper Nick Olij niet veel spektakel: "Een beetje voetvolley op het strand." Voor Olij zelf was het duel tegen Zwolle bijzonder - hij maakte zijn debuut onder de lat voor PSV. Dinsdag begint de voorbereiding op Ajax, zonder de geschorste Ivan Perisic. Lees hier het hele verhaal.

Bevers, steenmarters en vossen duiken steeds vaker op in Tilburg. Stadsecoloog Rob van Dijk ziet dit als een positief teken: de natuur heeft zich hersteld na decennia van niet-jagen. Groenstroken en beken fungeren als 'snelwegen' voor dieren tussen stad en platteland. Van Dijk verwacht dat binnen tien jaar ook otters in de stad kunnen voorkomen. Minder enthousiast is hij over de komst van de wasbeer, een exoot die 'van alles leegrooft'. Hier lees je het verhaal.

Lees ook Bever, marter en vos leven al in de stad en er komen meer soorten aan

Een vader uit Waalwijk moet vier jaar de gevangenis in voor het zwaar mishandelen van zijn zes maanden oude zoontje. Het jongetje werd in februari 2024 met een hersenbloeding en bloeduitstortingen naar het ziekenhuis gebracht. De man beweert dat het een ongeluk was, maar deskundigen zagen duidelijke sporen van geweld zoals stompen en wurgen. De rechters noemen zijn verklaringen ongeloofwaardig en veroordelen hem voor poging tot doodslag en mishandeling. Het kind groeit nu op in een pleeggezin en maakt het naar omstandigheden goed. Lees het verhaal hier.