Motorrijder belandt op het spoor en kan net op tijd vluchten voor trein

Een motorrijder heeft vrijdagavond een engeltje op zijn schouders gehad in Oisterwijk. De man ging hard op de rem toen de spoorbomen dicht gingen, maar hij ging onderuit en belandde op het spoor. De motorrijder wist net op tijd weg te komen, maar zijn motor werd geramd door een goederentrein.

Toen de motorrijder richting de spoorwegovergang aan de Heusdensebaan reed, begonnen de bellen te rinkelen. De man was zich bewust van de roodlichtcamera van ProRail en ging stevig op de rem om een boete te voorkomen.

De motor schoot hierbij onderuit en kwam op het spoor terecht. De man kon opstaan en wegkomen. Omstanders hebben nog geprobeerd om de motor van het spoor te halen, maar tevergeefs. De aankomende goederentrein ramde de motor.

Lichtgewond

De toeter van de trein was in heel Oisterwijk te horen. Wonder boven wonder raakte de motorrijder lichtgewond bij de val. De politie en ProRail kwamen met spoed naar de overweg.

Het spoor bij Oisterwijk is beschadigd geraakt en compleet gestremd. Tussen Tilburg en Boxtel rijden tot ten minste acht uur geen treinen. De overwegen aan de Heusdensebaan, Blokshekken, Gasthuisstraat en Pannenschuurlaan zijn dicht. De politie en Prorail doen onderzoek naar de zaak.