Ondernemers bezorgd om brandgevaar bij migrantenhotel

Brandgevaarlijk en mensonwaardig. Zo noemt ondernemer Mart van Osta de gestapelde containerwoningen voor arbeidsmigranten op een industrieterrein in Roosendaal. Een deel is al bewoond, maar ondernemers hebben felle kritiek over de veiligheid en leefomstandigheden.

Vier verdiepingen hoog zijn de containerwoningen op het bedrijventerrein aan de Atoomweg en het Spectrum. Een uitzendbureau wil daar enkele honderden arbeidsmigranten plaatsen. Zo'n twintig tot vijftig mensen zijn daar sinds kort al ingetrokken. En dat terwijl het pand nog niet helemaal brandveilig is. Toen de brandweer daar een laatste controle uitvoerde, bleek dat de buitengevel niet aan de veiligheidseisen voldoet. 'Mijn bedrijf ligt er acht meter vandaan'

"De brandveiligheid is op dit moment onze grootste zorg", zegt Van Osta, die zelf een transportbedrijf en een autowasstraat op het bedrijventerrein heeft. Zijn wasstraat zit naast het arbeidsmigrantenhotel. "Als er één container in brand gaat, dan bestaat de kans dat een heel blok meegaat. En mijn bedrijf ligt er acht meter vandaan."

De gemeente laat weten dat de woonsituatie wel veilig is. Op advies van de brandweer mogen de mensen op de begane grond en eerste verdieping 'onder voorwaarden' wonen. Die voorwaarden houden in dat er beperkingen zijn om te roken, er mogen maximaal twee mensen in één woonunit en er moet dag en nacht een zogenoemde brandwacht zijn. Dat is iemand die toezicht houdt en ingrijpt als dat nodig is. Uiterlijk 15 juni moet ook de gevel helemaal brandveilig zijn. Meer zorgen

Toch vindt Van Osta dat het een risico blijft om daar mensen te huisvesten. Maar er zijn meer dingen die hem zorgen baren. Het arbeidsmigranten hotel ligt tussen de bedrijven, waardoor het volgens hem geen fijne woonplek is. "Wij zijn ook bang dat we belemmerd worden in onze bedrijfsvoering als we in de toekomst eventueel willen uitbreiden." Naar zijn mening zijn de wegen er bovendien niet op berekend dat er een paar honderd mensen bij komen. Daarbij komt kijken dat er steeds meer vrachtverkeer over het industrieterrein rijdt. "Dat is een gevaar voor de bewoners zelf." Aangezien de bedrijven straks zoveel nieuwe buren krijgen, heerst er ook angst voor overlast. Van Osta zegt nu al last te hebben gehad van bewoners die daar sinds drie weken zitten. "Vooral de eerste week hebben we overlast gehad van blowende mensen en mensen die zich ophouden op onze terreinen."