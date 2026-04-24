FC Den Bosch verliest onder luid gejuich van ADO en pakt play-off-ticket

FC Den Bosch heeft vrijdagavond het laatste ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie weten te pakken. In eigen huis werd er met 1-3 verloren van ADO Den Haag. Dit verlies was voor de Bosschenaren gunstig om Vitesse van de periode af te houden. Vitesse won zelf niet, waardoor FC Den Bosch de nacompetitie gaat spelen.

Voor de Bosschenaren was de taak voor de wedstrijd duidelijk: verliezen van ADO Den Haag bood de grootste kans op het laatste play-off-ticket. In de opstelling van de Bosschenaren was dat niet terug te zien. Er werd gestart met de sterkst beschikbare opstelling. ADO trad aan met maar liefst negen wijzigingen. Vanaf de eerste seconde was de toon in stadion De Vliert gezet. Het publiek juichte elke keer dat ADO over de middellijn kwam en baalde als de Hagenezen misten. Ondertussen werd er met een schuin oog gekeken naar de wedstrijden Willem II - FC Dordrecht en met name sc Cambuur - Vitesse. Ondertussen redde FC Den Bosch-keeper Pepijn van de Merbel een paar keer knap en haalde verdediger Nick de Groot zelfs een bal van de lijn. Toch was het na binnen een half uur raak voor ADO. Een schot van Sekou Sylla werd van richting veranderd en viel achter Van de Merbel binnen. Onder luid gejuich van de FC Den Bosch supporters werd dit doelpunt gevierd.

ADO-vlag op de tribune

Daarna bleek er iemand op de tribune met een ADO-vlag te wapperen, ondanks dat er geen fans uit Den Haag welkom waren. Een aantal fans op de M-Side waren hier niet van gediend en klommen het hek over. Nadat de man stevig werd toegesproken en verwijderd door de beveiliging ging de wedstrijd verder. In de rust stond FC Den Bosch er goed voor. Ondanks dat Vitesse met tien man op voorsprong stond bij Cambuur, stonden ADO en Willem II ook voor, wat aan het einde van de wedstrijd voldoende zou zijn. Om er toch maar zeker van te zijn dat de Bosschenaren niet meer terug gingen komen, werd het in minuut 49 0-2. En mochten er nog twijfels zijn maakte ADO heel kort erna ook nog 0-3 via Nigel Thomas. Ondertussen was Cambuur op 1-1 gekomen en dus werd er wederom gejuicht in De Vliert. Afscheid Danny Verbeek

De fans in Den Bosch mochten ook nog een paar keer echt juichen. Rafi Wolters maakte een half uur voor tijd de 1-3 en daarna kwam clublegende Danny Verbeek het veld in. Hij neemt afscheid van het profvoetbal en er werd na de wedstrijd uitgebreid afscheid genomen van de geboren Bosschenaar. Toch was het nog even spannend, want in Den Bosch werd het 1-3, maar ondertussen waren de Wedstrijden in Dordrecht en Leeuwarden nog bezig. En na tien minuten konden de fans toch juichen. Willem II won van Dordrecht, waardoor zij de periode pakken, FC Den Bosch de play-offs ingaat en Vitesse met legen handen staat. Programma nacompetitie

Om de Eredivisie te bereiken moet FC Den Bosch wel vier rondes overleven. De eerste tegenstander is Almere City. Woensdag spelen de Bosschenaren in eigen huis, waarna volgende week zaterdag de return volgt.